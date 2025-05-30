Готував обстріл Києва. Суд виніс вирок 21-річному зраднику

Суд виніс вирок 21-річному зраднику, який на замовлення російських спецслужб готував вогневе ураження об’єктів у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Агентурну групу Федеральної служби безпеки (ФСБ) нейтралізували ще восени 2024-го. Тоді ж було затримано трьох агентів, які коригували ракетно-дронові атаки росіян по Києву, Харкову й Чернігову.

Завданням зрадників була передача координат штабів, логістичних центрів та запасних командних пунктів Сил оборони.

Наразі реальний вирок отримав 21-річний киянин, який готував вогневе ураження по Києву. Агента дистанційно координував співробітник військової контррозвідки ФСБ, який був куратором усього ворожого осередку.

"За дорученням російського спецслужбіста зрадник обходив місто та його околиці, де приховано фотографував локації українських військ. Далі агент месенджером передавав зібрані відомості до ФСБ для підготовки нових повітряних ударів по Києву", - додає СБУ.

Зрадника було затримано "на гарячому" поруч з військовим об'єктом.

Рішення суду

Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначили 15 років тюрми.