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Фотографувала військові об’єкти, гуляючи з 6-річним сином: агентка РФ отримала 15 років тюрми

Одеса, П'ятниця 01 серпня 2025 18:04
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Фотографувала військові об’єкти, гуляючи з 6-річним сином: агентка РФ отримала 15 років тюрми Фото: агентка РФ отримала 15 років тюрми (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російську агентку засудили до 15 років тюрми. Гуляючи з 6-річним сином, вона фотографувала військові об’єкти в Одесі та позначала їхні координати на гугл-картах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримала ще одна російська агентка. На замовлення ФСБ вона готувала координати для масованих ракетно-дронових атак по Одесі", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, основними цілями ворога були пункти базування морської піхоти ЗСУ, українських прикордонників і ТЦК.

Для коригування повітряних ударів окупанти завербували 39-річну безробітну одеситку, яка чекала на окупацію портового міста і писала про це у Telegram-каналах.

Фотографувала військові об’єкти, гуляючи з 6-річним сином: агентка РФ отримала 15 років тюрми

Фото: пресслужба СБУ

Задокументовано, як жінка під виглядом прогулянок з 6-річним сином фотографувала на телефонну камеру військові об’єкти та позначала їхні координати на гугл-картах.

В обмін на виконання всіх ворожих завдань агентка отримала від куратора "гарантії" допомоги з її виїздом до РФ через треті країни.

Утім, співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали фігурантку. Під час обшуків у неї вилучено телефон і планшет, які вона використовувала для комунікації з ворогом.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вироки агентам РФ

Нагадаємо, нещодавно колишній український військовий отримав 15 років тюрми за дезертирство та державну зраду. Він шпигував на користь Росії.

Раніше суд виніс вирок 21-річному зраднику, який на замовлення російських спецслужб готував вогневе ураження об’єктів у Києві.

Також до 15 років тюрми з конфіскацією майна засудили ще одного російського агента. Зрадник коригував ракетні атаки РФ по Одесі та Житомиру.

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