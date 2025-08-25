Шпионил за ВСУ под видом женщины: еще один российский агент получил 15 лет тюрьмы

Как установило расследование, враждебное задание выполнял 26-летний местный безработный, которого российские спецслужбисты завербовали через Telegram-канал по поиску "легких заработков".

Для конспирации злоумышленник отрастил длинные волосы, надевал женскую одежду и использовал макияж. Выдавая себя за женщину, агент пытался установить координаты потенциальных целей для вражеских ударов по региону.

По данным внутренней безопасности СБУ, среди объектов, которые интересовали рашистов, были подразделения ВСУ, Службы безопасности, Нацгвардии и пограничников.

Собранную информацию он мессенджером передавал куратору в виде медиафайлов с привязкой к местности и собственными комментариями.

Служба безопасности задержала предателя в январе этого года по месту его жительства. Во время обыска у него изъято три телефона, которые он использовал для сбора разведданных и контактов с куратором.

На основании доказательств, задокументированных сотрудниками внутренней безопасности и следствия СБУ, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).