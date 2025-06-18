Шпигував на користь РФ: у Запоріжжі дезертир отримав 15 років в'язниці
Колишній український військовий отримав 15 років тюрми за дезертирство та державну зраду. Відповідний вирок ухвалив суд Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
Деталі справи
За даними ДБР, зрадником виявився уродженець тимчасово окупованої Кам’янки-Дніпровської. У січні 2023 року його мобілізували до однієї з військових частин у Запоріжжі. Вже через кілька місяців він самовільно покинув службу й перейшов на бік ворога.
Чоловік залишився у прифронтовому регіоні та почав шпигувати на користь російських спецслужб. За їхнім завданням він збирав дані про розміщення особового складу й техніки ЗСУ, передавав фото будівель та співробітників регіонального управління СБУ, за що отримував гроші на банківську картку.
Зловмисник навіть придбав камери з онлайн-трансляцією, аби встановити їх уздовж маршрутів пересування української техніки. Однак його викрили та затримали.
Що вирішив суд
Суд Запоріжжя визнав чоловіка винним за двома статтями - дезертирство та державна зрада й призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: 15 років за ґратами проведе зрадник, який шпигував за українськими військовими на Запоріжжі (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, на оборонному заводі Одеської області викрили "крота" Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, який планував викрасти нові розробки Збройних сил України (ЗСУ).
Крім того, у Кіровоградській області викрили агента РФ, який працював водієм-електриком в одній з військових частин. Зокрема, зрадник коригував ворожі удари по центральному регіону України.
Також українські спецслужби затримали зрадника в одній з бригад ЗСУ, який працював на розвідку ворога.
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