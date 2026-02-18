"Схожі на наркоманів": в МЗС відповіли на закиди Орбана та Фіцо щодо нафти з Росії

Тихий, коментуючи звинувачення з боку Угорщини та Словаччини щодо транзиту нафти через нафтопровід "Дружба", нагадав, що труба не працює, оскільки її атакували росіяни.

Угорська сторона отримала повідомлення 27 січня, в той день, коли окупанти атакували та пошкодили об'єкт біля Бродів на Львівщині. Тому Будапешт не просто бреше, але й замовчує, що припинення транзиту - провина Росії.

"Чомусь тепер лунають заяви зі звинуваченнями в бік України. Україна перебуває в постійному діалозі як з Єврокомісією, так і з відповідними органами Угорщини та Словаччини з цього питання", - сказав він.

Тихий також нагадав, що окупанти атакують нафтогазову інфраструктуру України систематично. У 2025 році на об'єкти НАК "Нафтогаз України" зафіксували 225 атак, ворог використав 1399 дронів та ракет.

При цьому, за його словами, Угорщина та Словаччина отримали від Європейського союзу тимчасові виключення в межах санкцій ЄС на заборону імпорту російської трубопровідної нафти.

Будапешт та Братислава мали час "злізти з російської нафтової голки". Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо мали й можливості для цього.

"Але, на жаль, ми не бачимо не те, що спроб звільнитися від залежності від російської нафти, а навпаки, всупереч політиці Європейського Союзу бачимо спроби залишатися на цій голці якомога довше... Вибачте, це реально нагадує поведінку наркоманів при всій повазі до серйозної проблеми наркоманії", - резюмував Тихий, додавши, що це не образа, а метафора, яка дуже підходить Орбану, Фіцо та їхній політиці.