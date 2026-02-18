"Схожі на наркоманів": в МЗС відповіли на закиди Орбана та Фіцо щодо нафти з Росії

Поведінка Угорщини та Словаччини, які шантажем намагаються зберегти транзит російської нафти, схожі на "типову поведінку наркоманів". Вони, всупереч політиці ЄС, хочуть залишитися на "російській голці".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на прес-брифінгу для журналістів.
Тихий, коментуючи звинувачення з боку Угорщини та Словаччини щодо транзиту нафти через нафтопровід "Дружба", нагадав, що труба не працює, оскільки її атакували росіяни.
Угорська сторона отримала повідомлення 27 січня, в той день, коли окупанти атакували та пошкодили об'єкт біля Бродів на Львівщині. Тому Будапешт не просто бреше, але й замовчує, що припинення транзиту - провина Росії.
"Чомусь тепер лунають заяви зі звинуваченнями в бік України. Україна перебуває в постійному діалозі як з Єврокомісією, так і з відповідними органами Угорщини та Словаччини з цього питання", - сказав він.
Тихий також нагадав, що окупанти атакують нафтогазову інфраструктуру України систематично. У 2025 році на об'єкти НАК "Нафтогаз України" зафіксували 225 атак, ворог використав 1399 дронів та ракет.
При цьому, за його словами, Угорщина та Словаччина отримали від Європейського союзу тимчасові виключення в межах санкцій ЄС на заборону імпорту російської трубопровідної нафти.
Будапешт та Братислава мали час "злізти з російської нафтової голки". Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо мали й можливості для цього.
"Але, на жаль, ми не бачимо не те, що спроб звільнитися від залежності від російської нафти, а навпаки, всупереч політиці Європейського Союзу бачимо спроби залишатися на цій голці якомога довше... Вибачте, це реально нагадує поведінку наркоманів при всій повазі до серйозної проблеми наркоманії", - резюмував Тихий, додавши, що це не образа, а метафора, яка дуже підходить Орбану, Фіцо та їхній політиці.
Зазначимо, транзит нафти через "Дружбу" зупинився у січні 2026 року через теракт Росії. В МЗС України повідомляли, що проблеми з транзитом почалися через удар окупантів по нафтопроводу.
Після цього, 16 лютого, Угорщина і Словаччина звернулися до Хорватії по допомогу з імпортом саме російської нафти через проблеми з "Дружбою". Проте голова Мінекономіки Хорватії Анте Шушняра заявив, що країна готова допомогти, однак лише в рамках законодавства ЄС і без порушень санкцій США.
А 18 лютого Орбан та Фіцо висунули Україні ультиматум. Зокрема Угорщина припинила постачання дизельного палива в Україну. А Словаччина вже вкотре почала погрожувати припинити імпорт електроенергії в Україну.