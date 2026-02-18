"Похожи на наркоманов": в МИД ответили на упреки Орбана и Фицо о нефти из России

Тихий, комментируя обвинения со стороны Венгрии и Словакии относительно транзита нефти через нефтепровод "Дружба", напомнил, что труба не работает, поскольку ее атаковали россияне.

Венгерская сторона получила сообщение 27 января, в тот день, когда оккупанты атаковали и повредили объект возле Бродов на Львовщине. Поэтому Будапешт не просто врет, но и умалчивает, что прекращение транзита - вина России.

"Почему-то теперь звучат заявления с обвинениями в сторону Украины. Украина находится в постоянном диалоге как с Еврокомиссией, так и с соответствующими органами Венгрии и Словакии по этому вопросу", - сказал он.

Тихий также напомнил, что оккупанты атакуют нефтегазовую инфраструктуру Украины систематически. В 2025 году на объекты НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировали 225 атак, враг использовал 1399 дронов и ракет.

При этом, по его словам, Венгрия и Словакия получили от Европейского союза временные исключения в рамках санкций ЕС на запрет импорта российской трубопроводной нефти.

Будапешт и Братислава имели время "слезть с российской нефтяной иглы". Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и словацкий премьер-министр Роберт Фицо имели и возможности для этого.

"Но, к сожалению, мы не видим не то, что попыток освободиться от зависимости от российской нефти, а наоборот, вопреки политике Европейского Союза видим попытки оставаться на этой игле как можно дольше... Извините, это реально напоминает поведение наркоманов при всем уважении к серьезной проблеме наркомании", - резюмировал Тихий, добавив, что это не оскорбление, а метафора, которая очень подходит Орбану, Фицо и их политике.