Угорщина та Словаччина попросили союзника України качати нафту РФ: що той відповів

Угорщина і Словаччина на тлі проблем із роботою трубопроводу "Дружба" звернулися до Хорватії по допомогу з імпортом російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС Угорщини Петера Сійярто в соцмережі X , голову Мінекономіки Хорватії Анте Шушняра в соцмережі X і Bloomberg .

Запит Угорщини та Словаччини

Сійярто поскаржився, що Україна нібито "з політичних причин" відмовляється відновлювати транзит нафти трубопроводом "Дружба". Тому Будапешт і Братислава звернулися до Загреба.

"Ми просимо Хорватію дозволити транспортування російської нафти в Угорщину і Словаччину трубопроводом "Адрія", оскільки наш виняток із санкцій надає можливість імпорту російської нафти морським шляхом у разі порушення поставок трубопроводом", - сказав він.

Відповідь Хорватії

У відповідь на такі прохання Шуняр написав, що Хорватія готова допомогти з розв'язанням проблеми постачань нафти в Угорщину і Словаччину, але тільки в рамках законодавства Євросоюзу і не порушуючи санкцій США.

"Ніхто не повинен залишатися без пального", - додав хорватський міністр.

Варто зауважити, що Хорватія активно допомагає Україні в обороні від Росії. Зокрема, у жовтні Київ та Загреб домовилися про спільне виробництво зброї.