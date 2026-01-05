"Схоже, не спрацювали": Гегсет потролив російське ППО під час операції США в Венесуелі

Операція США у Венесуелі

Нагадаємо, 3 січня США здійснили масштабну спецоперацію в Венесуелі, завдавши авіаударів по столиці Каракас. До операції були залучені авіація, Військово-морські сили, безпілотники та агентурні ресурси ЦРУ.

Метою операції стало затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого військові США вивезли до Америки разом з його дружиною - Сілією Флорес.

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив успіх операції та заявив, що Мадуро постає перед судом за звинуваченнями у наркотероризмі.

Окрім налагодження схем з наркоторгівлі Мадуро звинувачують в незаконному володінні автоматичною зброєю та руйнівними пристроями, а також у змові з метою використання такої зброї проти США.

Сьогодні, 5 січня, Мадуро і його дружина Сілія Флорес заявили про свою невинність у суді Нью-Йорка. Слухання тривало близько 30 хвилин, а наступне відбудеться 17 березня.

Лідер Венесуели з дружиною постали перед судом після понад 24 годин перебування в одній із найсуворіших американських в’язниць - Metropolitan Detention Center у Брукліні. Вони утримувались за суворими умовами з обмеженим спілкуванням, постійним контролем пересування і тривалим перебуванням у камері.

РБК-Україна раніше писало, що судовий процес у справі поваленого президента Венесуели Ніколаса Мадуро у США розпочнеться не раніше 2027 року. Поки що суд лише встановлює графік обміну доказами та проводить підготовчі процедури.