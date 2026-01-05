"Похоже, не сработали": Хегсет потроллил российское ПВО во время операции США в Венесуэле

Операция США в Венесуэле

Напомним, 3 января США осуществили масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракас. К операции были привлечены авиация, Военно-морские силы, беспилотники и агентурные ресурсы ЦРУ.

Целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой - Силией Флорес.

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил успех операции и заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме.

Кроме налаживания схем по наркоторговле Мадуро обвиняют в незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре с целью использования такого оружия против США.

Сегодня, 5 января, Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка. Слушание длилось около 30 минут, а следующее состоится 17 марта.

Лидер Венесуэлы с женой предстали перед судом после более 24 часов пребывания в одной из самых суровых американских тюрем - Metropolitan Detention Center в Бруклине. Они содержались в строгих условиях с ограниченным общением, постоянным контролем передвижения и длительным пребыванием в камере.

РБК-Украина ранее писало, что судебный процесс по делу свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США начнется не ранее 2027 года. Пока что суд лишь устанавливает график обмена доказательствами и проводит подготовительные процедуры.