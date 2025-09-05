ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Схоже, ми втратили Індію й Росію": Трамп заявив про зближення країн з Китаєм

Україна, П'ятниця 05 вересня 2025 13:58
UA EN RU
"Схоже, ми втратили Індію й Росію": Трамп заявив про зближення країн з Китаєм Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Індія та Росія дедалі більше орієнтуються на Китай, формуючи тісніші відносини та спільні перспективи співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента Дональда Трампа.

Американський президент заявив, що Індія та Росія фактично відійшли у бік Китаю, який він описав, як "глибоку, темну та загадкову імперію". За його словами, ці країни тепер будуватимуть майбутнє разом.

"Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до глибокої, темної та загадкової Китайської імперії. Нехай у них буде довге і процвітаюче майбутнє разом", - зауважив Трамп.

Саміт в Китаї

Зауважимо, що до Китаю днями приїхало понад два десятки іноземних лідерів, зокрема і Володимир Путін. Всі зібрались на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Під час цього саміту Росія підписала новий газовий меморандум із Китаєм, який називає "проривом". Проте, на думку керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, це фактично капітуляція та визнання васальної залежності від Пекіна.

Тим часом варто нагадати, що Індія залишається найбільшим імпортером російської нафти. Навіть жорсткі тарифи Трампа не зупинили торгівлю з Москвою.

На фоні цього днями Росія навіть збільшила знижку на нафту для Індії.

Варто згадати й про те, що прем'єр Індії Нарендра Моді закликав російського диктатора Володимира Путіна до "якнайшвидшого завершення війни в Україні" на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

РБК-Україна також писало про підсумки саміту ШОС для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Китай Індія Дональд Трамп
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії