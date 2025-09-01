ua en ru
Моді в Китаї закликав Путіна припинити війну в Україні

Понеділок 01 вересня 2025 12:24
Моді в Китаї закликав Путіна припинити війну в Україні Фото: прем'єр Індії Нарендра Моді та Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Прем'єр Індії Нарендра Моді закликав російського диктатора Володимира Путіна до "якнайшвидшого завершення війни в Україні" на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на заяву Моді, яка з'явилась у соцмережі Х.

Моді під час зустрічі з очільником Кремля Путіним на китайському саміті сказав, що його країна "підтримує всі нещодавні зусилля щодо встановлення миру".

"Ми постійно обговорюємо з Україною конфлікт, який триває в Україні. Ми підтримуємо всі нещодавні зусилля щодо встановлення миру. Сподіваємося, що всі сторони рухатимуться вперед конструктивно. Ми закликаємо до якнайшвидшого припинення конфлікту", - заявив Моді.

Водночас індійський лідер додав, що співпраця Москви та Делі "важлива не лише для двох держав", але і для "глобального миру, стабільності та процвітання".

Зауважимо, що напередодні візиту до Китаю Моді провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього український лідер заявив, що "Індія готова докласти необхідних зусиль та подати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам у ході зустрічей на полях саміту".

Саміт ШОС

Нагадаємо, з 31 серпня до 1 вересня в китайському місті Тяньцзінь проходить саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

На саміті Путін заявив, що війна проти України нібито не була розпочата через напад Росії і триватиме, поки, за його словами, не будуть "усунені першопричини".

Також стало відомо, що на полях саміту у Китаї президент Туреччини Реджеп Ердоган та очільник Кремля обговорили Україну та можливий візит диктатора до Туреччини.

