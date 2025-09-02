ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія збільшила знижку на нафту для Індії, - Bloomberg

Індія, Вівторок 02 вересня 2025 09:36
UA EN RU
Росія збільшила знижку на нафту для Індії, - Bloomberg Фото: Знижки на російську нафту для Індії зросли до 4 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індія залишається найбільшим імпортером російської нафти. Навіть жорсткі тарифи Трампа не зупинили торгівлю з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Росія знижує ціну Urals для Індії на тлі тиску США

Російська нафта Urals продовжує дешевшати для індійських покупців, тоді як Нью-Делі стикається зі стійким тиском з боку США скоротити торгівлю з Москвою. Адміністрація Дональда Трампа заявляє, що доходи від експорту допомагають фінансувати війну проти України.

Знижки на поставки

За даними співрозмовників, які отримали пропозиції на російську нафту, ціна Urals впала до знижки в 3-4 долари за барель до Brent на умовах поставки. Йдеться про партії, які будуть завантажуватися наприкінці вересня і жовтні.

Ще минулого тижня дисконт становив близько 2,5 долара за барель, а в липні він був лише 1 долар. Для порівняння, американська нафта, закуплена низкою індійських НПЗ, нещодавно коштувала з премією приблизно в 3 долари до Brent.

Реакція Індії

Незважаючи на жорсткі тарифи, запроваджені Дональдом Трампом проти торгівлі з Росією, індійські переробники продовжують закупівлі Urals. Постійна критика та економічні заходи з боку Вашингтона підштовхнули прем'єр-міністра Нарендру Моді до заяв про важливість відносин з Москвою.

Індія стала найбільшим імпортером морських поставок російської нафти після початку повномасштабної війни в Україні 2022 року. Urals залишається флагманською маркою російської нафти, яку постачають із західних портів країни.

Найбільший спонсор війни проти України

За даними Reuters, експорт російської нафти в Індію зросте у вересні. Росія знизила ціни, щоб продати більше сировини, оскільки через удари українських дронів роботу низки НПЗ було порушено.

Росія покриває близько 40% потреб Індії в нафті, роблячи країну найбільшим покупцем російської морської нафти. До початку війни частка була менше 1%. Великими клієнтами також залишаються Китай і Туреччина.

Торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив, що Індія перетворилася на центр переробки дешевої російської нафти. Компанії купують нафту зі значною знижкою, переробляють і експортують паливо в Європу, Африку та Азію. Доходи йдуть політично пов'язаним енергетичним олігархам і далі у військовий бюджет Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАФТА Індія
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці