Росія збільшила знижку на нафту для Індії, - Bloomberg
Індія залишається найбільшим імпортером російської нафти. Навіть жорсткі тарифи Трампа не зупинили торгівлю з Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Росія знижує ціну Urals для Індії на тлі тиску США
Російська нафта Urals продовжує дешевшати для індійських покупців, тоді як Нью-Делі стикається зі стійким тиском з боку США скоротити торгівлю з Москвою. Адміністрація Дональда Трампа заявляє, що доходи від експорту допомагають фінансувати війну проти України.
Знижки на поставки
За даними співрозмовників, які отримали пропозиції на російську нафту, ціна Urals впала до знижки в 3-4 долари за барель до Brent на умовах поставки. Йдеться про партії, які будуть завантажуватися наприкінці вересня і жовтні.
Ще минулого тижня дисконт становив близько 2,5 долара за барель, а в липні він був лише 1 долар. Для порівняння, американська нафта, закуплена низкою індійських НПЗ, нещодавно коштувала з премією приблизно в 3 долари до Brent.
Реакція Індії
Незважаючи на жорсткі тарифи, запроваджені Дональдом Трампом проти торгівлі з Росією, індійські переробники продовжують закупівлі Urals. Постійна критика та економічні заходи з боку Вашингтона підштовхнули прем'єр-міністра Нарендру Моді до заяв про важливість відносин з Москвою.
Індія стала найбільшим імпортером морських поставок російської нафти після початку повномасштабної війни в Україні 2022 року. Urals залишається флагманською маркою російської нафти, яку постачають із західних портів країни.
Найбільший спонсор війни проти України
За даними Reuters, експорт російської нафти в Індію зросте у вересні. Росія знизила ціни, щоб продати більше сировини, оскільки через удари українських дронів роботу низки НПЗ було порушено.
Росія покриває близько 40% потреб Індії в нафті, роблячи країну найбільшим покупцем російської морської нафти. До початку війни частка була менше 1%. Великими клієнтами також залишаються Китай і Туреччина.
Торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив, що Індія перетворилася на центр переробки дешевої російської нафти. Компанії купують нафту зі значною знижкою, переробляють і експортують паливо в Європу, Африку та Азію. Доходи йдуть політично пов'язаним енергетичним олігархам і далі у військовий бюджет Путіна.