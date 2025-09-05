"Похоже, мы потеряли Индию и Россию": Трамп заявил о сближении стран с Китаем
Индия и Россия все больше ориентируются на Китай, формируя более тесные отношения и общие перспективы сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.
Американский президент заявил, что Индия и Россия фактически отошли в сторону Китая, который он описал, как "глубокую, темную и загадочную империю". По его словам, эти страны теперь будут строить будущее вместе.
"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокой, темной и загадочной Китайской империи. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе", - отметил Трамп.
Саммит в Китае
Заметим, что в Китай на днях приехало более двух десятков иностранных лидеров, в том числе и Владимир Путин. Все собрались на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Во время этого саммита Россия подписала новый газовый меморандум с Китаем, который называет "прорывом". Однако, по мнению руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, это фактически капитуляция и признание вассальной зависимости от Пекина.
Между тем стоит напомнить, что Индия остается крупнейшим импортером российской нефти. Даже жесткие тарифы Трампа не остановили торговлю с Москвой.
На фоне этого на днях Россия даже увеличила скидку на нефть для Индии.
Стоит вспомнить и о том, что премьер Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора Владимира Путина к "скорейшему завершению войны в Украине" на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
РБК-Украина также писало об итогах саммита ШОС для Украины.