ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию": Трамп заявил о сближении стран с Китаем

Украина, Пятница 05 сентября 2025 13:58
UA EN RU
"Похоже, мы потеряли Индию и Россию": Трамп заявил о сближении стран с Китаем Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Индия и Россия все больше ориентируются на Китай, формируя более тесные отношения и общие перспективы сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

Американский президент заявил, что Индия и Россия фактически отошли в сторону Китая, который он описал, как "глубокую, темную и загадочную империю". По его словам, эти страны теперь будут строить будущее вместе.

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокой, темной и загадочной Китайской империи. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе", - отметил Трамп.

Саммит в Китае

Заметим, что в Китай на днях приехало более двух десятков иностранных лидеров, в том числе и Владимир Путин. Все собрались на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Во время этого саммита Россия подписала новый газовый меморандум с Китаем, который называет "прорывом". Однако, по мнению руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, это фактически капитуляция и признание вассальной зависимости от Пекина.

Между тем стоит напомнить, что Индия остается крупнейшим импортером российской нефти. Даже жесткие тарифы Трампа не остановили торговлю с Москвой.

На фоне этого на днях Россия даже увеличила скидку на нефть для Индии.

Стоит вспомнить и о том, что премьер Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора Владимира Путина к "скорейшему завершению войны в Украине" на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

РБК-Украина также писало об итогах саммита ШОС для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Индия Дональд Трамп
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России