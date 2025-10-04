У Шостці внаслідок удару РФ поранені близько 30 людей, - Свириденко

Російські окупанти поранили 30 людей у Шостці в Сумській області, коли здійснили теракт на вокзалі. Ворог завдав по вокзалу "подвійний удар" безпілотниками.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
За її словами, близько 30 осіб отримали поранення, коли окупанти атакували залізничні потяги. Зараз на місці працюють рятувальники, медики, залізничники, ведеться оцінка пошкоджень.
"Ворог продовжує тактику ударів по залізниці - цивільна інфраструктура, велике скупчення людей, про що добре відомо ворогу. Це був черговий жорсткий і цинічний терористичний акт. І світ не має права це ігнорувати", - зазначила прем'єр.
Свириденко додала, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. А світ повинен ввести жорсткіші санкції проти РФ та більш рішуче діяти. Тільки це може зупинити терор окупантів.
Російські окупанти вдень 4 жовтня вдарили дронами по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області. Під удар також потрапив пасажирський потяг "Шостка-Київ".
Президент України Володимир Зеленський показав відео з Шостки. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що окупанти вчинили черговий воєнний злочин - застосували тактику "подвійного удару".
Після удару Шостка та частина району залишились без енергопостачання. Також мешканців Шостки закликали економити газ.
"Укрзалізниця" вже скасувала низку приміських потягів 4 та 5 жовтня у регіоні через російський теракт. Детально про наслідки атаки на вокзал - читайте у матеріалі РБК-Україна.