У Шостці внаслідок удару РФ поранені близько 30 людей, - Свириденко

За її словами, близько 30 осіб отримали поранення, коли окупанти атакували залізничні потяги. Зараз на місці працюють рятувальники, медики, залізничники, ведеться оцінка пошкоджень.

"Ворог продовжує тактику ударів по залізниці - цивільна інфраструктура, велике скупчення людей, про що добре відомо ворогу. Це був черговий жорсткий і цинічний терористичний акт. І світ не має права це ігнорувати", - зазначила прем'єр.

Свириденко додала, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. А світ повинен ввести жорсткіші санкції проти РФ та більш рішуче діяти. Тільки це може зупинити терор окупантів.