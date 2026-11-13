UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У Шостці на Сумщині немає світла, води й тепла через обстріли: яка ситуація в області

15:13 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

У Шостці Сумської області через російські обстріли зникли світло, вода й опалення. У місті відкрили пункти незламності, а воду подають за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Шостки Миколу Ногу.

З його словами, для забезпечення роботи критичної інфраструктури в громаді задіяли резервні джерела живлення. Воду у місті подають за графіком. Лікувальні заклади та соціальні установи також працюють на резервному живленні.

У Шостці вже відкрили пункти незламності. Там мешканці можуть зігрітися гарячим чаєм, зарядити мобільні телефони та інші пристрої.

У Конотопі також перебої з водою

Проблеми з водопостачанням виникли й у Конотопі. За повідомленням міського голови Артема Семеніхіна, воду в місті подають за графіками.

У громаді працюють Пункти незламності, а найближчим часом мають відкрити також пункти обігріву.

Що відомо про знеструмлення на Сумщині

В АТ "Сумиобленерго" повідомили про масштабне знеструмлення частини Сумської області внаслідок російської збройної агресії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, однак подробиць щодо причин і масштабів пошкоджень не розголошують із міркувань безпеки.

У компанії зазначили, що строки повернення світла залежать передусім від безпекової ситуації.

Енергетики також закликали мешканців не повідомляти публічно про відновлення електропостачання.

Тим часом начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що російські війська щодня атакують регіон безпілотниками. Під ударами опиняються прикордонні громади, районні центри та обласний центр.

За його словами, лише вранці 13 листопада росіяни атакували Шостку, Ромни та Суми.

Атака на Україну у ніч на 13 листопада

Нагадаємо, у ніч на 13 листопада російські війська атакували Україну 117 ударними безпілотниками з шести напрямків. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 80 ворожих дронів. Водночас зафіксували влучання на 24 локаціях, а падіння уламків - ще на 10.

Під ударом опинилися кілька українських міст. У Вінниці пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та дитячий садок, постраждали дві жінки. У Києві через падіння уламків загорілася будівля медичного закладу в Шевченківському районі: одну людину госпіталізували, сімох врятували, ще 30 евакуювали. У Рівному російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, де виникла пожежа у двох квартирах. Повідомлялося про шістьох постраждалих, серед яких були діти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сумська областьКонотопШосткаВодопостачанняВимкнення світла