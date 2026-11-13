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Дрон влучив у багатоповерхівку в Рівному: є постраждалі, людей евакуюють

03:00 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Дрон влучив у багатоповерхівку в Рівному: є постраждалі, людей евакуюють Фото: багатоповерхівка у Рівному (Рівненська ОВА)
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Рівне та область попали під обстріл російських дронів, в результаті удару по обласному центру зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Станом на 3:00 п'ятниці шість постраждалих, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненську ОДА.

"Багатоповерхівка у Рівному стала ціллю ворожого безпілотника. Загорання сталося у двох квартирах. Усі служби на місці", - йдеться у пресс-службі ОДА.

Відомо, що міська влада готує людей на виселення з будинку.

Також, станом на третю годину ночі 13 листопада повідомлялось про шістьох постраждалих в результаті удару по багатоповерхівці. Серед них - двоє дітей.

У ОДА також показали фото обстріляного будинку.

Дрон влучив у багатоповерхівку в Рівному: є постраждалі, людей евакуюють

Обстріл Вінниці

Окрім Рівного від обстрілу росіян постраждала Вінниця, де руйнування отримали приватні будинки. Місцева влада повідомила про одну поранену людину в результаті обстрілу.

Як відомо, 20 жовтня РФ вгатила реактивним дроном по торговому центру у Рівному. Тоді спалахнула пожежа, повідомлялось про трьох поранених.

Ще ми писали про удар РФ по ТРЦ у Ковелі на Волині. Унаслідок атаки виникли руйнування складських будівель.

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