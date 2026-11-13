В Шостке на Сумщине нет света, воды и тепла из-за обстрелов: какая ситуация в области

По его словам, для обеспечения работы критической инфраструктуры в общине задействовали резервные источники питания. Воду подают по графику. Лечебные учреждения и социальные учреждения работают также на резервном питании.

В Шостке уже открыли Пункты несокрушимости. Там люди могут согреться горячим чаем, зарядить мобильные телефоны и другие устройства.

В Конотопе также перебои с водой

Проблемы с водоснабжением возникли и в Конотопе. Согласно сообщению городского головы Артема Семенихина, воду в городе подают по графику.

В общине работают пункты несокрушимости, а в ближайшее время должны открыть также пункты обогрева.

Что известно об обесточивании в Сумской области

В АО "Сумыоблэнерго" сообщили о масштабном обесточении части Сумской области в результате российской вооруженной агрессии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако подробности причин и масштабов повреждений не разглашаются из соображений безопасности.

В компании отметили, что сроки возвращения света зависят, прежде всего, от ситуации с безопасностью.

Энергетики также призвали жителей не сообщать публично о возобновлении электроснабжения.

Между тем, начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что российские войска ежедневно атакуют регион беспилотниками. Под ударами оказываются пограничные общины, районные центры и областной центр.

По его словам, только утром 13 ноября россияне атаковали Шостку, Ромны и Сумы.