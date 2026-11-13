Дрони летіли з шести напрямків, понад 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ
У ніч на 13 листопада російські війська атакували Україну ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі росіяни атакували 117 ударними БпЛА типу Shahed (63 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ АР Крим - Гвардійське.
За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed (39 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Нагадаємо, у ніч на 13 листопада росіяни атакували Вінницю дронами. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження будинків та постраждали щонайменше дві людини.
Також окупанти вчергове атакували Київ дронами. Внаслідок падіння уламків в одному з районів виникла пожежа медзакладу.