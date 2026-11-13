У Києві внаслідок атаки РФ загорілася будівля медзакладу
Росіяни в ніч на 13 листопада вчергове намагались атакувати Київ дронами. Внаслідок падіння уламків в одному з районів виникла пожежа медзакладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.
Зауважимо, що цієї ночі Повітряні сили ЗСУ фіксували над столицею дрони і в місті було чути вибухи. Наразі відомо, що зафіксовані наслідки у Шевченківському районі.
"У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння будівлі медичного закладу", - йдеться у повідомленні.
Також зауважимо, що цієї ночі та більшості північних, центральних та західних областей України оголошували червону тривогу через загрозу застосування балістики. На щастя, пусків ракет не було.
Обстріли Києва
Нагадаємо, вчора вдень 12 листопада уламки російського дрону впали на проїжджу частину дороги у Шевченківському районі Києва. Внаслідок падіння БПЛА постраждала одна людина і виникла пожежа.
Також ми писали, що вчора російський дрон завдав удару по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі Києва. Внаслідок обстрілу було зафіксовано часткове руйнування та постраждали люди.