У Києві внаслідок атаки РФ загорілася будівля медзакладу

Росіяни в ніч на 13 листопада вчергове намагались атакувати Київ дронами. Внаслідок падіння уламків в одному з районів виникла пожежа медзакладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

Зауважимо, що цієї ночі Повітряні сили ЗСУ фіксували над столицею дрони і в місті було чути вибухи. Наразі відомо, що зафіксовані наслідки у Шевченківському районі.

"У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння будівлі медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Також зауважимо, що цієї ночі та більшості північних, центральних та західних областей України оголошували червону тривогу через загрозу застосування балістики. На щастя, пусків ракет не було.