У Шостці на Сумщині немає світла, води й тепла через обстріли: яка ситуація в області

У Шостці Сумської області через російські обстріли зникли світло, вода й опалення. У місті відкрили пункти незламності, а воду подають за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Шостки Миколу Ногу.

З його словами, для забезпечення роботи критичної інфраструктури в громаді задіяли резервні джерела живлення. Воду у місті подають за графіком. Лікувальні заклади та соціальні установи також працюють на резервному живленні.

У Шостці вже відкрили пункти незламності. Там мешканці можуть зігрітися гарячим чаєм, зарядити мобільні телефони та інші пристрої.

У Конотопі також перебої з водою

Проблеми з водопостачанням виникли й у Конотопі. За повідомленням міського голови Артема Семеніхіна, воду в місті подають за графіками.

У громаді працюють Пункти незламності, а найближчим часом мають відкрити також пункти обігріву.

Що відомо про знеструмлення на Сумщині

В АТ "Сумиобленерго" повідомили про масштабне знеструмлення частини Сумської області внаслідок російської збройної агресії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, однак подробиць щодо причин і масштабів пошкоджень не розголошують із міркувань безпеки.

У компанії зазначили, що строки повернення світла залежать передусім від безпекової ситуації.

Енергетики також закликали мешканців не повідомляти публічно про відновлення електропостачання.

Тим часом начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що російські війська щодня атакують регіон безпілотниками. Під ударами опиняються прикордонні громади, районні центри та обласний центр.

За його словами, лише вранці 13 листопада росіяни атакували Шостку, Ромни та Суми.