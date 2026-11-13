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В Шостке на Сумщине нет света, воды и тепла из-за обстрелов: какая ситуация в области

15:13 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
В Шостке на Сумщине нет света, воды и тепла из-за обстрелов: какая ситуация в области Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Шостке Сумской области из-за российских обстрелов исчезли свет, вода и отопление. В городе открыли пункты несокрушимости, а воду подают по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Шостки Николая Ногу.

По его словам, для обеспечения работы критической инфраструктуры в общине задействовали резервные источники питания. Воду подают по графику. Лечебные учреждения и социальные учреждения работают также на резервном питании.

В Шостке уже открыли Пункты несокрушимости. Там люди могут согреться горячим чаем, зарядить мобильные телефоны и другие устройства.

В Конотопе также перебои с водой

Проблемы с водоснабжением возникли и в Конотопе. Согласно сообщению городского головы Артема Семенихина, воду в городе подают по графику.

В общине работают пункты несокрушимости, а в ближайшее время должны открыть также пункты обогрева.

Что известно об обесточивании в Сумской области

В АО "Сумыоблэнерго" сообщили о масштабном обесточении части Сумской области в результате российской вооруженной агрессии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако подробности причин и масштабов повреждений не разглашаются из соображений безопасности.

В компании отметили, что сроки возвращения света зависят, прежде всего, от ситуации с безопасностью.

Энергетики также призвали жителей не сообщать публично о возобновлении электроснабжения.

Между тем, начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что российские войска ежедневно атакуют регион беспилотниками. Под ударами оказываются пограничные общины, районные центры и областной центр.

По его словам, только утром 13 ноября россияне атаковали Шостку, Ромны и Сумы.

Атака на Украину в ночь на 13 ноября

Напомним, в ночь на 13 ноября российские войска атаковали Украину 117 ударными беспилотниками по шести направлениям. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 80 вражеских дронов. В то же время, зафиксировали попадание на 24 локациях, а падение обломков - еще на 10.

Под ударом оказались несколько украинских городов. В Виннице повреждены частные дома, многоэтажки и детский сад, пострадали две женщины. В Киеве из-за падения обломков загорелось здание медицинского учреждения в Шевченковском районе: одного человека госпитализировали, семерых спасли, еще 30 эвакуировали. В Ровно российский беспилотник попал в многоэтажку, где возник пожар в двух квартирах. Сообщалось о шести пострадавших, среди которых были дети.

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Сумская область Конотоп Шостка Водоснабжение Отключение света
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