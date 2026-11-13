В Шостке на Сумщине нет света, воды и тепла из-за обстрелов: какая ситуация в области
В Шостке Сумской области из-за российских обстрелов исчезли свет, вода и отопление. В городе открыли пункты несокрушимости, а воду подают по графику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Шостки Николая Ногу.
По его словам, для обеспечения работы критической инфраструктуры в общине задействовали резервные источники питания. Воду подают по графику. Лечебные учреждения и социальные учреждения работают также на резервном питании.
В Шостке уже открыли Пункты несокрушимости. Там люди могут согреться горячим чаем, зарядить мобильные телефоны и другие устройства.
В Конотопе также перебои с водой
Проблемы с водоснабжением возникли и в Конотопе. Согласно сообщению городского головы Артема Семенихина, воду в городе подают по графику.
В общине работают пункты несокрушимости, а в ближайшее время должны открыть также пункты обогрева.
Что известно об обесточивании в Сумской области
В АО "Сумыоблэнерго" сообщили о масштабном обесточении части Сумской области в результате российской вооруженной агрессии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако подробности причин и масштабов повреждений не разглашаются из соображений безопасности.
В компании отметили, что сроки возвращения света зависят, прежде всего, от ситуации с безопасностью.
Энергетики также призвали жителей не сообщать публично о возобновлении электроснабжения.
Между тем, начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что российские войска ежедневно атакуют регион беспилотниками. Под ударами оказываются пограничные общины, районные центры и областной центр.
По его словам, только утром 13 ноября россияне атаковали Шостку, Ромны и Сумы.
Атака на Украину в ночь на 13 ноября
Напомним, в ночь на 13 ноября российские войска атаковали Украину 117 ударными беспилотниками по шести направлениям. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 80 вражеских дронов. В то же время, зафиксировали попадание на 24 локациях, а падение обломков - еще на 10.
Под ударом оказались несколько украинских городов. В Виннице повреждены частные дома, многоэтажки и детский сад, пострадали две женщины. В Киеве из-за падения обломков загорелось здание медицинского учреждения в Шевченковском районе: одного человека госпитализировали, семерых спасли, еще 30 эвакуировали. В Ровно российский беспилотник попал в многоэтажку, где возник пожар в двух квартирах. Сообщалось о шести пострадавших, среди которых были дети.