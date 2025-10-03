Шостка та громада без світла через безліч прильотів по енергетиці

За словами мера, окупанти вночі завдали ударів по території Шосткинської громади та продовжили бити туди вдень. Обстріли досі тривають, пошкоджено енергетичні об'єкти.

"Місто Шостка і 38 населених пунктів громади без електроенергії. Працюють аварійно-відновлювальні бригади! Відкриті пункти незламності! Лікарні працюють на генераторах. Вода подається теж на альтернативних джерелах енергії", - написав він.

Мер також зазначив, що збитки та втрати від російських терактів уточнюються. Мешканців громади закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.