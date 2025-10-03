Шостка та громада без світла через безліч прильотів по енергетиці

Шостка та 38 населених пунктів Шосткинської громади перебуває без світла та води через численні атаки російських окупантів по енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Шостки Миколу Ногу.
За словами мера, окупанти вночі завдали ударів по території Шосткинської громади та продовжили бити туди вдень. Обстріли досі тривають, пошкоджено енергетичні об'єкти.
"Місто Шостка і 38 населених пунктів громади без електроенергії. Працюють аварійно-відновлювальні бригади! Відкриті пункти незламності! Лікарні працюють на генераторах. Вода подається теж на альтернативних джерелах енергії", - написав він.
Мер також зазначив, що збитки та втрати від російських терактів уточнюються. Мешканців громади закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Нагадаємо, у ніч з 2 на 3 жовтня російські окупанти здійснили черговий комбінований теракт проти України. Ворог випустив 35 ракет та 381 безпілотник.
Під атакою були Полтава та Полтавська область, окупанти вчинили теракти проти газовидобувної інфраструктури. Внаслідок цих терактів атаковані об'єкти зупинили роботу.
Також вибухи лунали у Дніпрі, Одесі та кількох інших областях. Мішенями ворога там також стали енергетичні об'єкти.