Война в Украине

Шостка и громада без света из-за множества прилетов по энергетике

Иллюстративное фото: оккупанты атаковали энергетику, много повреждений, идет ликвидация последствий (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Шостка и 38 населенных пунктов Шосткинской громады находится без света и воды из-за многочисленных атак российских оккупантов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Шостки Николая Ногу.

По словам мэра, оккупанты ночью нанесли удары по территории Шосткинской громады и продолжили бить туда днем. Обстрелы до сих пор продолжаются, повреждены энергетические объекты.

"Город Шостка и 38 населенных пунктов громады без электроэнергии. Работают аварийно-восстановительные бригады! Открыты пункты несокрушимости! Больницы работают на генераторах. Вода подается тоже на альтернативных источниках энергии", - написал он.

Мэр также отметил, что убытки и потери от российских терактов уточняются. Жителей общины призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

 

Атака россиян на Украину 3 октября

Напомним, в ночь со 2 на 3 октября российские оккупанты совершили очередной комбинированный теракт против Украины. Враг выпустил 35 ракет и 381 беспилотник.

Под атакой были Полтава и Полтавская область, оккупанты совершили теракты против газодобывающей инфраструктуры. В результате этих терактов атакованные объекты остановили работу.

Также взрывы раздавались в Днепре, Одессе и нескольких других областях. Мишенями врага там также стали энергетические объекты.

