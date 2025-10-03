ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Об'єкти газовидобутку на Полтавщині зупинили роботу через атаку росіян

П'ятниця 03 жовтня 2025 11:24
UA EN RU
Об'єкти газовидобутку на Полтавщині зупинили роботу через атаку росіян Фото ілюстративне: Об'єкти газовидобутку на Полтавщині зупинили роботу через атаку росіян (facebook.com LVIVDSNS)
Автор: Ірина Глухова

Внаслідок комбінованої атаки РФ на об’єкти ДТЕК Нафтогаз вночі, 3 жовтня, зупинили роботу низка газовидобувних об’єктів у Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами", - йдеться у повідомленні.

Як наголосили у компанії, внаслідок атаки росіян робота ряду об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Удари по енергетиці 3 жовтня

Нагадаємо, з 2 по 3 жовтня Росія здійснила черговий комбінований удар по території України. Вибухи пролунали у Полтаві, Дніпрі, Одесі та кількох інших областях.

На Полтавщині основною ціллю атаки стали об'єкти енергетики.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, сьогодні росіяни били ракетами та дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України. Під удар потрапили, зокрема, й об’єкти газотранспортної системи.

За даними Повітряних сил, сьогодні вночі противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування, загалом - 416 засобів повітряного нападу.

ППО вдалося знищити та подавити 320 повітряних цілей, серед яких 303 ворожі дрони, 12 крилатих ракет "Іскандер-К" та 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Детальніше про нічну комбіновану атаку росіян – у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Полтавська область Війна в Україні
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим