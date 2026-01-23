Шмигаль закликав МАГАТЕ призупинити членство Росії на тлі атак на українську енергетику

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на тлі численних ударів РФ по українській енергосистемі повинно порушити питання повної ізоляції російського режиму та призупинення її членства в організації.

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

Шмигаль разом із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі 23 січня заслухав доповіді керівників місій Агентства на українських атомних електростанціях.

За словами міністра, Росія не просто постійно атакує українську енергосистему, в тому числі ключові підстанції, які важливі для безпеки ядерних об'єктів. Росія запускає дрони та ракети, які пролітають над ядерними об'єктами - Кремль свідомо займається ядерним тероризмом.

На тлі таких дій РФ МАГАТЕ повинно скористатися своїми повноваженнями, забезпечити дотримання ядерної безпеки та забезпечити повну ізоляцію ядерного терориста.

"Агентство має порушити питання повної міжнародної ізоляції росії та призупинення її прав як держави-члена, дії якого загрожують глобальною катастрофою та суперечать самій меті МАГАТЕ”, - зазначив Шмигаль.

Також міністр висловив МАГАТЕ прохання проінформувати Раду Безпеки та Генеральну Асамблею ООН про численні порушення росіянами норм ядерної та радіаційної безпеки. Також варто ініціювати застосування проти РФ відповідних міжнародних санкцій.