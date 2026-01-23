ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Шмыгаль призвал МАГАТЭ приостановить членство России на фоне атак на украинскую энергетику

Украина, Пятница 23 января 2026 16:16
UA EN RU
Шмыгаль призвал МАГАТЭ приостановить членство России на фоне атак на украинскую энергетику Фото: министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (Telegram)
Автор: Антон Корж

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне многочисленных ударов РФ по украинской энергосистеме должно поставить вопрос полной изоляции российского режима и приостановления ее членства в организации.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Шмыгаль вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 23 января заслушал доклады руководителей миссий Агентства на украинских атомных электростанциях.

По словам министра, Россия не просто постоянно атакует украинскую энергосистему, в том числе ключевые подстанции, которые важны для безопасности ядерных объектов. Россия запускает дроны и ракеты, которые пролетают над ядерными объектами - Кремль сознательно занимается ядерным терроризмом.

На фоне таких действий РФ МАГАТЭ должно воспользоваться своими полномочиями, обеспечить соблюдение ядерной безопасности и обеспечить полную изоляцию ядерного террориста.

"Агентство должно поставить вопрос полной международной изоляции России и приостановления ее прав как государства-члена, действия которого угрожают глобальной катастрофой и противоречат самой цели МАГАТЭ", - отметил Шмыгаль.

Также министр выразил МАГАТЭ просьбу проинформировать Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН о многочисленных нарушениях россиянами норм ядерной и радиационной безопасности. Также следует инициировать применение против РФ соответствующих международных санкций.

Фото: Минэнерго

Отметим, как мы ранее писали, Украина владеет достаточной информацией о том, что Россия готовится к дальнейшим ударам по энергетике и инфраструктуре нашей страны. Среди целей также объекты и сети, обслуживающие АЭС.

В Главном управлении разведки МО Украины также предупреждали, что Россия рассматривает варианты ударов по подстанциям АЭС. Кремль напрасно надеется, что ядерный терроризм сможет заставить Украину подписать капитуляционные требования для окончания войны.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов России по энергетике и инфраструктуре Украины. Среди прочего оккупанты рассматривают удары по украинским АЭС.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ Украина Российская Федерация АЭС Война в Украине
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов