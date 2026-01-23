Шмыгаль призвал МАГАТЭ приостановить членство России на фоне атак на украинскую энергетику

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне многочисленных ударов РФ по украинской энергосистеме должно поставить вопрос полной изоляции российского режима и приостановления ее членства в организации.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго .

Шмыгаль вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 23 января заслушал доклады руководителей миссий Агентства на украинских атомных электростанциях.

По словам министра, Россия не просто постоянно атакует украинскую энергосистему, в том числе ключевые подстанции, которые важны для безопасности ядерных объектов. Россия запускает дроны и ракеты, которые пролетают над ядерными объектами - Кремль сознательно занимается ядерным терроризмом.

На фоне таких действий РФ МАГАТЭ должно воспользоваться своими полномочиями, обеспечить соблюдение ядерной безопасности и обеспечить полную изоляцию ядерного террориста.

"Агентство должно поставить вопрос полной международной изоляции России и приостановления ее прав как государства-члена, действия которого угрожают глобальной катастрофой и противоречат самой цели МАГАТЭ", - отметил Шмыгаль.

Также министр выразил МАГАТЭ просьбу проинформировать Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН о многочисленных нарушениях россиянами норм ядерной и радиационной безопасности. Также следует инициировать применение против РФ соответствующих международных санкций.