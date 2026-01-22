ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія готує нові удари по енергосектору, - Україна в ОБСЄ

Четвер 22 січня 2026 04:30
Росія готує нові удари по енергосектору, - Україна в ОБСЄ Фото: за цей опалювальний сезон Росія здійснила 256 атак на енергетику та інфраструктуру (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Україна володіє достатньою інформацією про те, що Росія готується до подальших ударів по енергетиці та інфраструктурі нашої країни. Серед цілей також об'єкти і мережі, що обслуговують АЕС.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми маємо достатньо інформації про підготовку до подальших російських ударів по нашому енергетичному сектору та інфраструктурі, включно з об’єктами та мережами, що обслуговують наші атомні електростанції", - заявив він під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.

Дипломат наголосив, що кожен удар РФ по енергетиці в період суворої зими послаблює та підриває зусиллями ключових держав, включно зі США, щодо питання закінчення війни.

"Україна є максимально конструктивною в дипломатії, тоді як Росія зосереджена лише на ударах та знущаннях з людей", - наголосив Палагусинець.

Також він розповів, що лише за цей опалювальний сезон на енергетичну та критичну інфраструктуру України було скоєно 256 повітряних атак, а починаючи з 11 січня Росія завдає удари по об'єктах енергетики фактично щодня.

"Воєнний злочинець Путін продовжує вести геноцидну війну проти жінок, дітей та літніх людей. Ця зимова кампанія має явний гуманітарний вимір: атаки синхронізовані та структуровані так, щоб максимізувати страждання, коли температура падає до екстремальних рівнів, а перебої з теплом, електрикою та водопостачанням стають загрозливими для життя", - додав дипломат.

Палагусинець підкреслив, що Російська Федерація навмисно робить спроби створити умови життя, що розраховані на фізичне зниження українського народу. Це й свою чергу відповідає визначенню "статті ІІ (с) Конвенції про геноцид".

Окрім того, українська делегація закликала країни, що входять до ОБСЄ, перетворити єдність у дії. Зокрема, прискорити постачання систем ППО та боєприпаси, розширити засоби протидії ракетам та безпілотникам, а також посилити різного типу тиск на Росію, щоб змусити припинити війну і забезпечити відповідність.

Також було висловлено подяку Польщі за ініціативу "Тепло для Києва", яка зібрала більше 1 млн додала, і майже 24 000 донорам та країнам за підтримку енергетичного сектора нашої країни. Зокрема, Норвегії, Британії, Німеччині, Італії, Австрії та іншим.

Підготовка Росії до нових ударів

Нагадаємо, кілька днів тому в Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що Росія розглядає варіанти ударів по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги після закінчення війни.

За даними розвідки, в планах Кремля - тотально залишити українців без світла і тепла.

Президент Володимир Зеленський на вихідних теж сказав, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі України.

Зазначимо, що у зв'язку зі складною ситуацією з енергетикою, станом на 19 січня вже 17 країн допомогають Україні з енергетичним обладнанням.

