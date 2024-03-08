Шмигаль: Росія хоче зруйнувати проукраїнську коаліцію, Україна має відповідь

Як розповів Шмигаль, наразі основною стратегією ворога є:

затягування війни;

ставка на виснаження України;

позбавлення України підтримки наших союзників.

"Основна ціль Росії - зруйнувати проукраїнську коаліцію. Зруйнувати єдність. Зменшити наші ресурси для спротиву. Наша відповідь - це чотири стратегічні компоненти", - заявив Шмигаль.

Серед стратегічних компонентів:

перший - безпекові угоди з союзниками. Наразі Україна вже підписала 7 таких угод, які передбачають співпрацю й безпеку для нашої країни протягом наступних 10 років;

другий - конфіскація активів країни-терориста, що допоможе посилити нашу стійкість та здатність до швидкої відбудови зараз й в наступні роки;

третій - підвищення стійкості та самодостатності нашої економіки;

четвертий - середньострокові програми фінансової та іншої допомоги з нашими ключовими союзниками.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

Також під час візиту прем'єр-міністра Греції до України, Київ та Афіни також розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і співпраці.