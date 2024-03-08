Шмигаль: Росія хоче зруйнувати проукраїнську коаліцію, Україна має відповідь

Росія розраховує на затягування війни, а також позбавлення Києва підтримки з боку його союзників. Україна має на цей випадок чотири стратегічні компоненти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.
Як розповів Шмигаль, наразі основною стратегією ворога є:
"Основна ціль Росії - зруйнувати проукраїнську коаліцію. Зруйнувати єдність. Зменшити наші ресурси для спротиву. Наша відповідь - це чотири стратегічні компоненти", - заявив Шмигаль.
Серед стратегічних компонентів:
На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.
У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.
Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:
Також під час візиту прем'єр-міністра Греції до України, Київ та Афіни також розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і співпраці.
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