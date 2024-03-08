Шмыгаль: Россия хочет разрушить проукраинскую коалицию, у Украины есть ответ

Россия рассчитывает на затягивание войны, а также лишение Киева поддержки со стороны его союзников. Украина имеет на этот случай четыре стратегических компонента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабинета министров.
Как рассказал Шмыгаль, сейчас основной стратегией врага является:
"Основная цель России - разрушить проукраинскую коалицию. Разрушить единство. Уменьшить наши ресурсы для сопротивления. Наш ответ - это четыре стратегических компонента", - заявил Шмыгаль.
Среди стратегических компонентов:
На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.
В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.
Среди стран, которые подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:
Также во время визита премьер-министра Греции в Украину, Киев и Афины также начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности и сотрудничеству.
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