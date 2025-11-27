Шмигаль проведе закриті переговори з генсеком НАТО у Брюселі

В НАТО заявили про важливі переговори з Україною, які заплановано на 1 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Альянсу.
В НАТО анонсували заплановану на 1 грудня у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі зустріч генсека Марка Рютте з міністром оборони України Денисом Шмигалем.
"У понеділок, 1 грудня 2025 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з міністром оборони України Денисом Шмигалем у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі", - сказано в офіційному повідомленні.
Це буде одна з ключових дипломатичних подій початку грудня, адже переговори відбуватимуться на тлі триваючої агресії РФ та обговорення світовою спільнотою мирного плану Трампа.
З неофіційних джерел відомо, що в межах візиту сторони планують обговорити актуальні питання оборонної підтримки України, подальшу інтеграцію у євроатлантичні структури, а також стан реалізації рішень, ухвалених країнами-членами Альянсу в рамках попередніх зустрічей міністрів оборони.
Хоча для представників ЗМІ виступів чи пресконференцій не заплановано, однак підсумки візиту можуть стати важливим сигналом щодо подальших кроків НАТО у підтримці України.
Заявлено, що офіційні фото зустрічі будуть оприлюднені на сайті НАТО після її завершення.
Нагадаємо, що під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" українські партнери анонсували оборонну підтримку на сотні мільйонів доларів.
А ось Німеччина за підсумками 31-го засідання у форматі "Рамштайн" на додачу до іншої військової допомоги вирішила передати 400 млн євро на виробництво українських далекобійних дронів.
Крім того, під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна обговорювала зі США усі типи далекобійних ракет.
До речі, на початку листопада президент України Володимир Зеленський заявляв, що наші партнери вже надали майже три мільярди доларів на покриття нагальних потреб української оборони в рамках PURL, що дозволило сформувати п’ять пакетів військової допомоги від США.