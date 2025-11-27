Шмыгаль проведет закрытые переговоры с генсеком НАТО в Брюсселе

В НАТО заявили о важных переговорах с Украиной, которые запланированы на 1 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Альянса.
В НАТО анонсировали запланированную на 1 декабря в штаб-квартире Альянса в Брюсселе встречу генсека Марка Рютте с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем.
"В понедельник, 1 декабря 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - сказано в официальном сообщении.
Это будет одно из ключевых дипломатических событий начала декабря, ведь переговоры будут проходить на фоне продолжающейся агрессии РФ и обсуждения мировым сообществом мирного плана Трампа.
Из неофициальных источников известно, что в рамках визита стороны планируют обсудить актуальные вопросы оборонной поддержки Украины, дальнейшую интеграцию в евроатлантические структуры, а также состояние реализации решений, принятых странами-членами Альянса в рамках предыдущих встреч министров обороны.
Хотя для представителей СМИ выступлений или пресс-конференций не запланировано, однако итоги визита могут стать важным сигналом относительно дальнейших шагов НАТО в поддержке Украины.
Заявлено, что официальные фото встречи будут обнародованы на сайте НАТО после ее завершения.
Напомним, что во время последнего заседания в формате "Рамштайн" украинские партнеры анонсировали оборонную поддержку на сотни миллионов долларов.
А вот Германия по итогам 31-го заседания в формате "Рамштайн" в дополнение к другой военной помощи решила передать 400 млн евро на производство украинских дальнобойных дронов.
Кроме того, во время встречи в формате "Рамштайн" Украина обсуждала с США все типы дальнобойных ракет.
Кстати, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наши партнеры уже предоставили почти три миллиарда долларов на покрытие насущных потребностей украинской обороны в рамках PURL, что позволило сформировать пять пакетов военной помощи от США.