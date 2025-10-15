"Бачимо успіхи": Пісторіус анонсував сотні мільйонів євро на українські далекобійні дрони

Німеччина за підсумками 31-го засідання у форматі "Рамштайн" на додачу до іншої військової допомоги передає 400 мільйонів євро на виробництво українських далекобійних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час пресконференції .

"Німеччина надає 400 млн євро на закупівлю далекобійних дронів. Це допомагає Україні уражати російські логістичні об’єкти далеко за лінією фронту. Ми бачимо успіхи", - заявив він.

Пісторіус також поглузував з російського диктатора Володимира Путіна. За словами німецького міністра, Путіну стає "дедалі важче подавати цю війну як успіх". Також, додав він, Німеччина вже надала Україні допомоги на 9 мільярдів євро та продовжить це робити. У пріоритеті - системи протиповітряної оборони.

"Наша підтримка залишатиметься на цьому рівні. З цієї суми ми зараз готуємо пакет на 2 млрд євро. Він включатиме системи протиракетної оборони, найсучасніші радарні технології та боєприпаси. Ми також, звісно, беремо участь у PURL, з інвестицією у 500 млн доларів", - резюмував він.