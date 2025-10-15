Чи домовились на "Рамштайні" про "Томагавки" для України: що каже Шмигаль
Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна обговорювала зі США усі типи далекобійних ракет. Після отримання їх комбінуватимуть з дипстрайками по російських об'єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля за підсумками 31-го засідання формату "Рамштайн".
Шмигаль розповів, що під час засідання обговорювались успішні дипстрайки по території Росії, зокрема удари по НПЗ та паливній інфраструктурі.
"Ми продовжимо ці "глибокі" операції проти нафтопереробки та військової інфраструктури… Але цього недостатньо, щоб натиснути на Росію для закінчення війни, щоб посадити Путіна за стіл перемовин", - зазначив міністр.
Глава Міноборони підкреслив, що Україні необхідно комбінувати санкції з дипстрайками та тиском на фронті. Він додав, що дипстрайки мають бути комбінованими з далекобійними ракетами.
"Ми обговорили з Гегсетом (міністр оборони США, - ред.) усі типи далекобійних ракет. Але я думаю, що конкретні найменування та дати оголосять президенти України, США або інші лідери, які будуть залучені до поставок", - розповів Шмигаль.
Tomahawk для України
Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що перед прийняттям рішення щодо "Томагавків" планує поговорити з Володимиром Путіним і закликати його зупинити війну. Якщо ж Росія відмовиться, США можуть погодитися на передачу цих ракет Україні.
За словами директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, які навряд чи змінять динаміку війни.
Міноборони США вже розробило план продажу або передання Україні далекобійних ракет Tomahawk на випадок, якщо американський президент Дональд Трамп дасть на це "зелене світло".
