Чи домовились на "Рамштайні" про "Томагавки" для України: що каже Шмигаль

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна обговорювала зі США усі типи далекобійних ракет. Після отримання їх комбінуватимуть з дипстрайками по російських об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля за підсумками 31-го засідання формату "Рамштайн".

Шмигаль розповів, що під час засідання обговорювались успішні дипстрайки по території Росії, зокрема удари по НПЗ та паливній інфраструктурі.

"Ми продовжимо ці "глибокі" операції проти нафтопереробки та військової інфраструктури… Але цього недостатньо, щоб натиснути на Росію для закінчення війни, щоб посадити Путіна за стіл перемовин", - зазначив міністр.

Глава Міноборони підкреслив, що Україні необхідно комбінувати санкції з дипстрайками та тиском на фронті. Він додав, що дипстрайки мають бути комбінованими з далекобійними ракетами.

"Ми обговорили з Гегсетом (міністр оборони США, - ред.) усі типи далекобійних ракет. Але я думаю, що конкретні найменування та дати оголосять президенти України, США або інші лідери, які будуть залучені до поставок", - розповів Шмигаль.