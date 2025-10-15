ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Чи домовились на "Рамштайні" про "Томагавки" для України: що каже Шмигаль

Бельгія, Середа 15 жовтня 2025 20:04
UA EN RU
Чи домовились на "Рамштайні" про "Томагавки" для України: що каже Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, міністр оборони України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна обговорювала зі США усі типи далекобійних ракет. Після отримання їх комбінуватимуть з дипстрайками по російських об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля за підсумками 31-го засідання формату "Рамштайн".

Шмигаль розповів, що під час засідання обговорювались успішні дипстрайки по території Росії, зокрема удари по НПЗ та паливній інфраструктурі.

"Ми продовжимо ці "глибокі" операції проти нафтопереробки та військової інфраструктури… Але цього недостатньо, щоб натиснути на Росію для закінчення війни, щоб посадити Путіна за стіл перемовин", - зазначив міністр.

Глава Міноборони підкреслив, що Україні необхідно комбінувати санкції з дипстрайками та тиском на фронті. Він додав, що дипстрайки мають бути комбінованими з далекобійними ракетами.

"Ми обговорили з Гегсетом (міністр оборони США, - ред.) усі типи далекобійних ракет. Але я думаю, що конкретні найменування та дати оголосять президенти України, США або інші лідери, які будуть залучені до поставок", - розповів Шмигаль.

Tomahawk для України

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що перед прийняттям рішення щодо "Томагавків" планує поговорити з Володимиром Путіним і закликати його зупинити війну. Якщо ж Росія відмовиться, США можуть погодитися на передачу цих ракет Україні.

За словами директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, які навряд чи змінять динаміку війни.

Міноборони США вже розробило план продажу або передання Україні далекобійних ракет Tomahawk на випадок, якщо американський президент Дональд Трамп дасть на це "зелене світло".

Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Tomahawk Війна в Україні Ракети Зустріч Рамштайн
Новини
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить