Шмигаль проведе закриті переговори з генсеком НАТО у Брюселі

В НАТО заявили про важливі переговори з Україною, які заплановано на 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Альянсу.

В НАТО анонсували заплановану на 1 грудня у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі зустріч генсека Марка Рютте з міністром оборони України Денисом Шмигалем.

"У понеділок, 1 грудня 2025 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з міністром оборони України Денисом Шмигалем у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі", - сказано в офіційному повідомленні.

Це буде одна з ключових дипломатичних подій початку грудня, адже переговори відбуватимуться на тлі триваючої агресії РФ та обговорення світовою спільнотою мирного плану Трампа.

З неофіційних джерел відомо, що в межах візиту сторони планують обговорити актуальні питання оборонної підтримки України, подальшу інтеграцію у євроатлантичні структури, а також стан реалізації рішень, ухвалених країнами-членами Альянсу в рамках попередніх зустрічей міністрів оборони.

Хоча для представників ЗМІ виступів чи пресконференцій не заплановано, однак підсумки візиту можуть стати важливим сигналом щодо подальших кроків НАТО у підтримці України.

Заявлено, що офіційні фото зустрічі будуть оприлюднені на сайті НАТО після її завершення.