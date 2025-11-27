ua en ru
Шмыгаль проведет закрытые переговоры с генсеком НАТО в Брюсселе

Брюссель, Четверг 27 ноября 2025 17:50
UA EN RU
Шмыгаль проведет закрытые переговоры с генсеком НАТО в Брюсселе Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В НАТО заявили о важных переговорах с Украиной, которые запланированы на 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Альянса.

В НАТО анонсировали запланированную на 1 декабря в штаб-квартире Альянса в Брюсселе встречу генсека Марка Рютте с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем.

"В понедельник, 1 декабря 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - сказано в официальном сообщении.

Это будет одно из ключевых дипломатических событий начала декабря, ведь переговоры будут проходить на фоне продолжающейся агрессии РФ и обсуждения мировым сообществом мирного плана Трампа.

Из неофициальных источников известно, что в рамках визита стороны планируют обсудить актуальные вопросы оборонной поддержки Украины, дальнейшую интеграцию в евроатлантические структуры, а также состояние реализации решений, принятых странами-членами Альянса в рамках предыдущих встреч министров обороны.

Хотя для представителей СМИ выступлений или пресс-конференций не запланировано, однако итоги визита могут стать важным сигналом относительно дальнейших шагов НАТО в поддержке Украины.

Заявлено, что официальные фото встречи будут обнародованы на сайте НАТО после ее завершения.

Военная помощь Украине

Напомним, что во время последнего заседания в формате "Рамштайн" украинские партнеры анонсировали оборонную поддержку на сотни миллионов долларов.

А вот Германия по итогам 31-го заседания в формате "Рамштайн" в дополнение к другой военной помощи решила передать 400 млн евро на производство украинских дальнобойных дронов.

Кроме того, во время встречи в формате "Рамштайн" Украина обсуждала с США все типы дальнобойных ракет.

Кстати, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наши партнеры уже предоставили почти три миллиарда долларов на покрытие насущных потребностей украинской обороны в рамках PURL, что позволило сформировать пять пакетов военной помощи от США.

