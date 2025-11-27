Шмыгаль проведет закрытые переговоры с генсеком НАТО в Брюсселе

В НАТО заявили о важных переговорах с Украиной, которые запланированы на 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Альянса.

В НАТО анонсировали запланированную на 1 декабря в штаб-квартире Альянса в Брюсселе встречу генсека Марка Рютте с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем.

"В понедельник, 1 декабря 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - сказано в официальном сообщении.

Это будет одно из ключевых дипломатических событий начала декабря, ведь переговоры будут проходить на фоне продолжающейся агрессии РФ и обсуждения мировым сообществом мирного плана Трампа.

Из неофициальных источников известно, что в рамках визита стороны планируют обсудить актуальные вопросы оборонной поддержки Украины, дальнейшую интеграцию в евроатлантические структуры, а также состояние реализации решений, принятых странами-членами Альянса в рамках предыдущих встреч министров обороны.

Хотя для представителей СМИ выступлений или пресс-конференций не запланировано, однако итоги визита могут стать важным сигналом относительно дальнейших шагов НАТО в поддержке Украины.

Заявлено, что официальные фото встречи будут обнародованы на сайте НАТО после ее завершения.