Шмыгаль на посту министра энергетики заменит всех своих заместителей, - источники
Министр обороны Денис Шмыгаль на посту министра энергетики планирует заменить весь состав своих заместителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на несколько источников.
Полный состав новых заместителей министра энергетики пока неизвестен, но уже есть информация, что на работу в Минэнерго перейдет Анатолий Куцовол, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны.
Также заместителем Шмыгаля планируется назначить его бывшего советника на посту премьера и члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко.
Другая бывшая советница Шмыгаля по вопросам энергетики, Наталья Бойко, отказалась от предложения перейти на работу в Минэнерго.
Кадровые перестановки в Украине
Напомним, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны.
На следующий день, 3 января, президент предложил министру обороны Украины Денису Федорову перейти на должность первого вице-премьера, министра энергетики.
В пятницу, 9 января, стало известно, что Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке.
Источники РБК-Украина сообщили, что во вторник, 13 января, Верховная Рада уволит Дениса Шмыгаля и министра цифровой трансформации Михаила Федорова с занимаемых должностей и переназначит их на новые. Кроме того, ожидается и увольнение главы СБУ Василия Малюка.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Василия Малюка с должности главы СБУ. Это произошло на фоне волны кадровых перестановок в силовых структурах и не только.
По словам Зеленского, Малюк теперь будет руководить асимметричными операциями против оккупантов. В тот же день глава СБУ написал заявление об отставке. На прошлой неделе стало известно, что его внесли в Раду.
В понедельник, 12 января, в комитете Рады по вопросам обороны не набралось достаточного количества голосов в поддержку увольнения Малюка.
Подробнее о кадровых перестановках - читайте в материале РБК-Украина.