ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Шмыгаль на посту министра энергетики заменит всех своих заместителей, - источники

Украина, Вторник 13 января 2026 11:37
UA EN RU
Шмыгаль на посту министра энергетики заменит всех своих заместителей, - источники Фото: Денис Шмыгаль, министр обороны Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко, Юрий Дощатов

Министр обороны Денис Шмыгаль на посту министра энергетики планирует заменить весь состав своих заместителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на несколько источников.

Полный состав новых заместителей министра энергетики пока неизвестен, но уже есть информация, что на работу в Минэнерго перейдет Анатолий Куцовол, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны.

Также заместителем Шмыгаля планируется назначить его бывшего советника на посту премьера и члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко.

Другая бывшая советница Шмыгаля по вопросам энергетики, Наталья Бойко, отказалась от предложения перейти на работу в Минэнерго.

Кадровые перестановки в Украине

Напомним, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны.

На следующий день, 3 января, президент предложил министру обороны Украины Денису Федорову перейти на должность первого вице-премьера, министра энергетики.

В пятницу, 9 января, стало известно, что Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке.

Источники РБК-Украина сообщили, что во вторник, 13 января, Верховная Рада уволит Дениса Шмыгаля и министра цифровой трансформации Михаила Федорова с занимаемых должностей и переназначит их на новые. Кроме того, ожидается и увольнение главы СБУ Василия Малюка.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Василия Малюка с должности главы СБУ. Это произошло на фоне волны кадровых перестановок в силовых структурах и не только.

По словам Зеленского, Малюк теперь будет руководить асимметричными операциями против оккупантов. В тот же день глава СБУ написал заявление об отставке. На прошлой неделе стало известно, что его внесли в Раду.

В понедельник, 12 января, в комитете Рады по вопросам обороны не набралось достаточного количества голосов в поддержку увольнения Малюка.

Подробнее о кадровых перестановках - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго Денис Шмыгаль
Новости
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году