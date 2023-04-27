Шмигаль про переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна: новий етап в відносинах країн

"Ця розмова, я впевнений, відкриває новий етап нашої співпраці і відносин з Китайською Республікою. Я впевнений, що це дуже хороший початок для розвитку наших майбутніх відносин", - сказав Шмигаль.

Відповідаючи на питання, чи може Китай стати посередником у можливих мирних переговорах з Росією, Шмигаль відповів, що Україна має власну формулу миру.

"Ми повністю розуміємо, що таке звільнення України. Всі території в межах кордонів 1991 року повинні бути вільними. Безпека має бути гарантована міжнародними структурами. Тільки в цьому випадку ми можемо бути впевнені в стабільному, справедливому і тривалому мирі", - додав прем'єр.

Переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна:

Президент України Володимир Зеленський, 26 квітня, провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час переговорів останній заявив про готовність Пекіну співпрацювати з Києвом. Також він запевнив у тому, що Китай перебуває "на стороні миру".

Після перемовин лідерів, в Китаї заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи". Україна, зі свого боку, призначила Павла Рябікіна новим послом у Китаї.

За словами речниці Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, Пекін направити до України того, хто "добре обізнаний і може зіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам".