Китай докладе зусиль для якнайшвидшого припинення вогню в Україні, - Сі Цзіньпін

Голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським у середу, 26 квітня, заявив, що його країна зробить все можливе для припинення вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на китайське держтелебачення.

За його словами, "Пекін готовий співпрацювати з Києвом" незалежно від міжнародної ситуації. Він також зауважив, що у війні Росії та України Китай перебуває "на стороні миру".

"Китай зосередиться на просуванні мирних переговорів і докладе зусиль для якнайшвидшого припинення вогню", - сказав Сі.

При цьому він закликав Зеленського сприяти мирним переговорам з Росією.