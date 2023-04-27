RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина: новый этап в отношениях стран

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином был плодотворным и может открыть новый этап в отношениях между странами.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Риме, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Этот разговор, я уверен, открывает новый этап нашего сотрудничества и отношений с Китайской Республикой. Я уверен, что это очень хорошее начало для развития наших будущих отношений", - сказал Шмыгаль.

Отвечая на вопрос, может ли Китай стать посредником в возможных мирных переговорах с Россией, Шмыгаль ответил, что у Украины есть собственная формула мира.

"Мы полностью понимаем, что такое освобождение Украины. Все территории в пределах границ 1991 года должны быть свободными. Безопасность должна быть гарантирована международными структурами. Только в этом случае мы можем быть уверены в стабильном, справедливом и продолжительном мире", - добавил премьер.

Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина:

Президент Украины Владимир Зеленский, 26 апреля, провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе переговоров последний заявил о готовности Пекина сотрудничать с Киевом. Также он заверил, что Китай находится "на стороне мира".

После переговоров лидеров, в Китае заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса". Украина со своей стороны назначила Павла Рябикина новым послом в Китае.

По словам спикера Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, Пекин направит в Украину того, кто "хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКитайДенис Шмыгаль