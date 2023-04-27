Пекін відправить до України того, хто "сприятиме мирним переговорам", - МЗС Китаю
Китай планує направити до України того, хто "добре обізнаний і може зіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам".
Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, пише РБК-Україна з посиланням на Global Times.
Як відзначила Нін, інформацію щодо візиту спеціального посланника Пекіна з євразійських справ до України буде оприлюднено окремо.
"Посланцем буде хтось, хто добре обізнаний і може відіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам",- заявила речниця.
Водночас вона додала, що Китай планує продовжувати співпрацю з міжнародною спільнотою, аби "відіграти конструктивну роль у політичному врегулюванні".
"Китай вітає новопризначеного посла України в КНР і готовий зробити виконання ним своїх обов'язків максимально зручним", - додала Нін.
Переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна:
Президент України Володимир Зеленський, 26 квітня, провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час переговорів останній заявив про готовність Пекіну співпрацювати з Києвом. Також він запевнив у тому, що Китай перебуває "на стороні миру".
Після перемовин лідерів, в Китаї заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи". Україна, зі свого боку, призначила Павла Рябікіна новим послом у Китаї.
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