ua ru
Чт, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шмигаль про переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна: новий етап в відносинах країн

Новость на русском →
Четвер 27 квітня 2023 16:00
Шмигаль про переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна: новий етап в відносинах країн Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Розмова між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном була плідною й може відкрити новий етап у відносинах між країнами.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції в Римі, пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ця розмова, я впевнений, відкриває новий етап нашої співпраці і відносин з Китайською Республікою. Я впевнений, що це дуже хороший початок для розвитку наших майбутніх відносин", - сказав Шмигаль.

Відповідаючи на питання, чи може Китай стати посередником у можливих мирних переговорах з Росією, Шмигаль відповів, що Україна має власну формулу миру.

"Ми повністю розуміємо, що таке звільнення України. Всі території в межах кордонів 1991 року повинні бути вільними. Безпека має бути гарантована міжнародними структурами. Тільки в цьому випадку ми можемо бути впевнені в стабільному, справедливому і тривалому мирі", - додав прем'єр.

Переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна:

Президент України Володимир Зеленський, 26 квітня, провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час переговорів останній заявив про готовність Пекіну співпрацювати з Києвом. Також він запевнив у тому, що Китай перебуває "на стороні миру".

Після перемовин лідерів, в Китаї заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи". Україна, зі свого боку, призначила Павла Рябікіна новим послом у Китаї.

За словами речниці Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, Пекін направити до України того, хто "добре обізнаний і може зіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Китай Денис Шмигаль
NEWS
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна