Шмыгаль о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина: новый этап в отношениях стран

Разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином был плодотворным и может открыть новый этап в отношениях между странами.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Риме, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Этот разговор, я уверен, открывает новый этап нашего сотрудничества и отношений с Китайской Республикой. Я уверен, что это очень хорошее начало для развития наших будущих отношений", - сказал Шмыгаль.

Отвечая на вопрос, может ли Китай стать посредником в возможных мирных переговорах с Россией, Шмыгаль ответил, что у Украины есть собственная формула мира.

"Мы полностью понимаем, что такое освобождение Украины. Все территории в пределах границ 1991 года должны быть свободными. Безопасность должна быть гарантирована международными структурами. Только в этом случае мы можем быть уверены в стабильном, справедливом и продолжительном мире", - добавил премьер.

Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина:

Президент Украины Владимир Зеленский, 26 апреля, провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе переговоров последний заявил о готовности Пекина сотрудничать с Киевом. Также он заверил, что Китай находится "на стороне мира".

После переговоров лидеров, в Китае заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса". Украина со своей стороны назначила Павла Рябикина новым послом в Китае.

По словам спикера Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, Пекин направит в Украину того, кто "хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам".