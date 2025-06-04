Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"

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Сьогоднішню зустріч приймає столиця Бельгії - Брюссель, де розташована штаб-квартира НАТО. Засідання знову очолять міністри оборони Великобританії та Німеччини Джон Гілі та Борис Пісторіус.

"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", - вказано в заяві на порталі Північноатлантичного альянсу.

Таким чином, це буде другий "Рамштайн" для Німеччини в якості головуючої країни та третій для Великобританії.

Обидві країни в лютому поточного року перебрали на себе дане керівництво після того, як міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати більше не відіграватимуть ключової ролі в регулярних зустрічах, започаткованих колишнім главою Пентагону Ллойдом Остіном у квітні 2022 року.

Вперше без глави Пентагону на "Рамштайні"

До речі, чинний міністр оборони США вперше за три роки пропустить зустріч Контактної групи.

Associated Press з посиланням на неназваного чиновника США пише, що Піт Гегсет не братиме участі у "Рамштайні", зокрема й по відеозв'язку.

Повідомляється, що глава Пентагону, який повернувся в неділю із Сінгапуру з конференції з нацбезпеки, прибуде до Брюсселя тільки сьогодні ввечері, вже після завершення засідання Контактної групи з оборони України.

Як пише AP, це "останній із серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від війни в Україні".

Втім, за інформацією Politico, яке наводить заяву речника Пентагону Кінгслі Вілсона, Гегсета не буде на зустрічі, бо це "унеможливив" його графік.

"Графік поїздок пана Гегсета унеможливив його присутність на завтрашньому засіданні Контактної групи з питань оборони України. Сполучені Штати зосереджені на якнайшвидшому завершенні війни в Україні на умовах, які встановлять міцний мир", - заявив Вілсон.

Як дізналося Politico, замість Гегсета на "Рамштайні" сьогодні буде посол США в НАТО Метью Вітакер.

Програма засідання

Портал НАТО вже оприлюднив розклад сьогоднішньої зустрічі Контактної групи з питань оборони Україні (час вказаний Києвом):

12:30 - прес-конференція генерального секретаря НАТО Марка Рютте;

15:00 - прибуття учасників та вступні заяви;

15:00 - виступ Генерального секретаря НАТО та міністра оборони України Рустема Умєрова;

16:00 - відкриття засідання Контактної групи з питань оборони України;

18:30 - спільна прес-конференція.

У зустрічі візьме участь міністр оборони України Рустем Умеров, а завтра у вужчому колі зберуться міністри оборони Альянсу, щоб завершити останні приготування до саміту НАТО в Нідерландах наприкінці цього місяця.

Зокрема, завтра очікується засідання Ради Україна-НАТО, де, ймовірно, також не буде присутній глава Пентагону, повідомляє "Радіо Свобода".

Які очікування від 28-го "Рамштайну"

Очікується, що на сьогоднішній зустрічі "Рамштайн" міністр оборони Британії оголосить про виділення цього року ще 247 млн фунтів стерлінгів (333 млн доларів) на навчання військовослужбовців ЗСУ в рамках операції "Інтерфлекс".

Дана операція з 2022 року забезпечила базову бойову підготовку для понад 55 000 українських військових за участю 13 країн-партнерів.

Крім того, Британія підтвердить завершення постачання 140 тисяч артилерійських боєприпасів для України з початку 2025 року.

Також країна планує інвестувати рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів (473 мільйони доларів) цього року, щоб наростити кількість переданих Україні дронів до 100 тисяч.

Загалом очікується поява нових пакетів допомоги для України від інших країн та деталізація вже виділених.

Про формат "Рамштайн" та минулу зустріч

Нагадаємо, що перше засідання цієї групи відбулося 26 квітня 2022 року на авіабазі "Рамштайн" в Німеччині - це одна з головних американських військових баз у Європі. Саме тому ця ініціатива отримала неформальну назву "Рамштайн" або зустріч у форматі "Рамштайн".

Попри те, що наступні зустрічі відбувалися і в інших країнах (наприклад, у Брюсселі чи онлайн), назва "Рамштайн" збереглася як символ об'єднаної міжнародної підтримки України.

У межах "Рамштайну" було ухвалено багато рішень про передачу Україні систем HIMARS, Patriot, Leopard 2, Abrams тощо.