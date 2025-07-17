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Зеленський подав до Ради кандидатуру Шмигаля на пост міністра оборони

Четвер 17 липня 2025 09:50
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Зеленський подав до Ради кандидатуру Шмигаля на пост міністра оборони Фото: Денис Шмигаль (kmu gov ua)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 17 липня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Дениса Шмигаля на посаду Міністра оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідний документ зареєстрований під назвою "Проект Постанови про призначення Шмигаля Д.А. на посаду Міністра оборони України".

Шмигаля відправили у відставку

Нагадаємо, 16 липня, Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.

Зазначимо, Шмигаль став рекордсменом серед усіх голів уряду України за тривалістю перебування на посаді - понад п’ять років.

Президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що бачить Шмигаля на посаді міністра оборони через його значний досвід.

Ці кадрові зміни є частиною масштабного перезавантаження уряду. Новим прем’єр-міністром планують призначити першу віцепрем’єрку Юлію Свириденко.

За інформацією джерел РБК-Україна, посаду першого віцепрем’єра отримає нинішній віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Детальніше про перестановки - в матеріалі РБК-Україна.

Варто нагадати, що Денис Шмигаль був призначений на посаду прем’єр-міністра України 4 березня 2020 року, замінивши на посту Олексія Гончарука.

До того Шмигаль обіймав посаду віцепрем’єр-міністра - міністра розвитку громад і територій. Уряд Шмигаля пройшов через повномасштабне вторгнення Росії, удари РФ по енергетиці та масштабні програми міжнародної допомоги.

Попри критику та внутрішньополітичну напругу, йому вдалося зберегти відносну стабільність Кабміну протягом понад п'яти років - це найдовший строк безперервного прем’єрства в історії сучасної України.

Більше про те, чому звільнили Шмигаля - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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