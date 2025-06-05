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"Рамштайн" без Гегсета: глава Пентагону відповів, чи відмовилися США від підтримки України

Четвер 05 червня 2025 16:45
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"Рамштайн" без Гегсета: глава Пентагону відповів, чи відмовилися США від підтримки України Фото: Піт Гегсет, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Відмова міністра оборони США Піта Гегсета брати участь у зустрічі у форматі "Рамштайн" не є свідченням того, що Вашингтон більше не підтримує Україну.

Як передає РБК-Україна, заяву Гегсета наводить The Guardian.

Під час брифінгу у глави Пентагону запитали, чи можна розглядати його пропуск "Рамштайна" як сигнал, що США більше припинили підтримку України.

Гегсет відповів заперечно й уточнив, що на засіданні Контактної групи з оборони України ("Рамштайна") був присутній посол США в НАТО Метью Вітакер, який зробив свій внесок.

"Від самого початку роботи цієї адміністрації ми співпрацювали з нашими британськими та німецькими колегами, щоб вони очолили цю контактну групу, що вони і зробили, і я це ціную", - додав він.

Новий "Рамштайн"

Нагадаємо, вчора, 4 червня, у штаб-квартирі НАТО відбулася нова зустріч Контактної групи з оборони України.

До самої зустрічі ЗМІ написали про те, що там не буде міністра оборони США Піта Гегсета.

У Пентагоні пояснили, що Гегсет не зможе взяти участь через розбіжності в графіку.

Детальніше про результати "Рамштайна" для України - в матеріалі РБК-Україна.

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