"Рамштайн" без Гегсета: глава Пентагону відповів, чи відмовилися США від підтримки України
Відмова міністра оборони США Піта Гегсета брати участь у зустрічі у форматі "Рамштайн" не є свідченням того, що Вашингтон більше не підтримує Україну.
Як передає РБК-Україна, заяву Гегсета наводить The Guardian.
Під час брифінгу у глави Пентагону запитали, чи можна розглядати його пропуск "Рамштайна" як сигнал, що США більше припинили підтримку України.
Гегсет відповів заперечно й уточнив, що на засіданні Контактної групи з оборони України ("Рамштайна") був присутній посол США в НАТО Метью Вітакер, який зробив свій внесок.
"Від самого початку роботи цієї адміністрації ми співпрацювали з нашими британськими та німецькими колегами, щоб вони очолили цю контактну групу, що вони і зробили, і я це ціную", - додав він.
Новий "Рамштайн"
Нагадаємо, вчора, 4 червня, у штаб-квартирі НАТО відбулася нова зустріч Контактної групи з оборони України.
До самої зустрічі ЗМІ написали про те, що там не буде міністра оборони США Піта Гегсета.
У Пентагоні пояснили, що Гегсет не зможе взяти участь через розбіжності в графіку.
Детальніше про результати "Рамштайна" для України - в матеріалі РБК-Україна.
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