"Рамштайн" без Гегсета: глава Пентагону відповів, чи відмовилися США від підтримки України

Відмова міністра оборони США Піта Гегсета брати участь у зустрічі у форматі "Рамштайн" не є свідченням того, що Вашингтон більше не підтримує Україну.

Під час брифінгу у глави Пентагону запитали, чи можна розглядати його пропуск "Рамштайна" як сигнал, що США більше припинили підтримку України.

Гегсет відповів заперечно й уточнив, що на засіданні Контактної групи з оборони України ("Рамштайна") був присутній посол США в НАТО Метью Вітакер, який зробив свій внесок.

"Від самого початку роботи цієї адміністрації ми співпрацювали з нашими британськими та німецькими колегами, щоб вони очолили цю контактну групу, що вони і зробили, і я це ціную", - додав він.