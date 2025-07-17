Три ключові напрямки: Шмигаль розповів, чим буде займатися на новій посаді
Міністр оборони Денис Шмигаль назвав три ключові напрямки, за якими він планує працювати на новій посаді. Це люди, озброєння та система роботи Міністерства оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Шмигаля.
Шмигаль зазначив, що у своєму виступі перед Верховною Радою ще до голосування він окреслив депутатам три головні напрямки, за якими він збирається працювати:
- Люди: міністерство повинно якісно забезпечити українських солдатів. Якісне забезпечення, своєчасні виплати, надійна амуніція, сучасний звʼязок та медична підтримка - це основне для українських військовослужбовців.
- Зброя: перше завдання - наростити виробництво озброєння. При цьому пріоритет віддаватиметься саме українському виробнику. Шмигаль нагадав, що в нього є завдання від президента України Володимира Зеленського - наростити частку українського озброєння на фронті з 40% до 50% за шість місяців.
- Система: міністерство оборони має працювати без затримок та бюрократії. Шмигаль пообіцяв, що не буде дублювання функцій, натомість ставку зроблять на швидкість та гнучкість в ухваленні рішень.
"Впевнений, що наша спільна робота дасть результат. Ми забезпечимо силу, яка принесе мир і унеможливить агресію в майбутньому", - додав він.
До цього Шмигаль, виступаючи перед депутатами, визнав існування силової мобілізації в Україні. Але при цьому він назвав їх "певними випадками": на думку нового міністра оборони, мобілізація йде так, як заплановано.
Нагадаємо, що експрем'єр-міністра Шмигаля Верховна Рада України 17 липня призначила міністром оборони за поданням президента Зеленського. За кандидатуру міністра віддали голоси 267 нардепів.
До цього, 16 липня, Рада відправила у відставку Шмигаля та його уряд. Шмигаль став рекордсменом з перебування на посаді прем'єр-міністра - він протримався там понад п'ять років.
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