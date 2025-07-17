Три ключові напрямки: Шмигаль розповів, чим буде займатися на новій посаді

Міністр оборони Денис Шмигаль назвав три ключові напрямки, за якими він планує працювати на новій посаді. Це люди, озброєння та система роботи Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Шмигаля.

"Впевнений, що наша спільна робота дасть результат. Ми забезпечимо силу, яка принесе мир і унеможливить агресію в майбутньому", - додав він.

Шмигаль зазначив, що у своєму виступі перед Верховною Радою ще до голосування він окреслив депутатам три головні напрямки, за якими він збирається працювати:

До цього Шмигаль, виступаючи перед депутатами, визнав існування силової мобілізації в Україні. Але при цьому він назвав їх "певними випадками": на думку нового міністра оборони, мобілізація йде так, як заплановано.

Нагадаємо, що експрем'єр-міністра Шмигаля Верховна Рада України 17 липня призначила міністром оборони за поданням президента Зеленського. За кандидатуру міністра віддали голоси 267 нардепів.

До цього, 16 липня, Рада відправила у відставку Шмигаля та його уряд. Шмигаль став рекордсменом з перебування на посаді прем'єр-міністра - він протримався там понад п'ять років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.