Шлюб із 14 років: в Україні готують нові правила для одруження неповнолітніх

В Україні планують розширити підстави для укладання шлюбу неповнолітніми. Відповідні норми містить проєкт нового Цивільного кодексу, який найближчим часом можуть винести на розгляд Верховної Ради України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону.
Згідно з проєктом, загальний шлюбний вік залишається 18 років - як для жінок, так і для чоловіків. Водночас передбачаються винятки, які дозволяють реєстрацію шлюбу раніше.
Зокрема, у статті 1478 проєкту зазначено, що:
При цьому обов’язковою умовою залишається судове рішення - автоматичного дозволу на ранній шлюб не передбачається.
Наразі чинна стаття 23 Сімейного кодексу України дозволяє:
Можливості надання дозволу на шлюб із 14 років чинне законодавство не передбачає.
Зазначимо, проєкт нового Цивільного кодексу ще не ухвалений. Його зареєстрували у Верховній Раді 22 січня 2026 року. Остаточне рішення щодо змін до правил укладання шлюбу депутати ухвалюватимуть під час розгляду документа в парламенті.
