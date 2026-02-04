Шлюб із 14 років: в Україні готують нові правила для одруження неповнолітніх

Що пропонують змінити

Згідно з проєктом, загальний шлюбний вік залишається 18 років - як для жінок, так і для чоловіків. Водночас передбачаються винятки, які дозволяють реєстрацію шлюбу раніше.

Зокрема, у статті 1478 проєкту зазначено, що:

за рішенням суду право на шлюб може бути надане особі з 16 років , якщо це відповідає її інтересам;

у разі вагітності жінки або народження дитини суд може дозволити шлюб із 14 років.

При цьому обов’язковою умовою залишається судове рішення - автоматичного дозволу на ранній шлюб не передбачається.

Як це працює зараз

Наразі чинна стаття 23 Сімейного кодексу України дозволяє:

укладати шлюб із 18 років ;

; за рішенням суду - з 16 років, якщо буде доведено, що це відповідає інтересам неповнолітньої особи.

Можливості надання дозволу на шлюб із 14 років чинне законодавство не передбачає.

Зазначимо, проєкт нового Цивільного кодексу ще не ухвалений. Його зареєстрували у Верховній Раді 22 січня 2026 року. Остаточне рішення щодо змін до правил укладання шлюбу депутати ухвалюватимуть під час розгляду документа в парламенті.