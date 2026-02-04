RU

Общество Образование Деньги Изменения

Брак с 14 лет: в Украине готовят новые правила для бракосочетания несовершеннолетних

Фото: Регистрация брака (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине планируют расширить основания для заключения брака несовершеннолетними. Соответствующие нормы содержит проект нового Гражданского кодекса, который в ближайшее время могут вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Что предлагают изменить

Согласно проекту, общий брачный возраст остается 18 лет - как для женщин, так и для мужчин. В то же время предусматриваются исключения, которые позволяют регистрацию брака раньше.

В частности, в статье 1478 проекта указано, что:

  • по решению суда право на брак может быть предоставлено лицу с 16 лет, если это отвечает его интересам;
  • в случае беременности женщины или рождения ребенка суд может разрешить брак с 14 лет.

При этом обязательным условием остается судебное решение - автоматического разрешения на ранний брак не предусматривается.

Как это работает сейчас

Сейчас действующая статья 23 Семейного кодекса Украины позволяет:

  • заключать брак с 18 лет;
  • по решению суда - с 16 лет, если будет доказано, что это отвечает интересам несовершеннолетнего лица.

Возможности предоставления разрешения на брак с 14 лет действующее законодательство не предусматривает.

Отметим, проект нового Гражданского кодекса еще не принят. Его зарегистрировали в Верховной Раде 22 января 2026 года. Окончательное решение об изменениях в правила заключения брака депутаты будут принимать во время рассмотрения документа в парламенте.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что смена фамилии после брака - добровольная, но требует обязательного обновления ряда документов. Минюст объясняет, какие документы нужно заменить (паспорт, ИНН, банковские данные, водительское удостоверение и т.д.), а какие можно не менять, и в каких случаях достаточно предъявить свидетельство о браке.

Также мы рассказывали, как украинцам оформить документы о рождении, браке или смерти, если эти события произошли на временно оккупированных территориях или за границей.

Верховная радаЖенитьба