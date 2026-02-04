Брак с 14 лет: в Украине готовят новые правила для бракосочетания несовершеннолетних

Что предлагают изменить

Согласно проекту, общий брачный возраст остается 18 лет - как для женщин, так и для мужчин. В то же время предусматриваются исключения, которые позволяют регистрацию брака раньше.

В частности, в статье 1478 проекта указано, что:

по решению суда право на брак может быть предоставлено лицу с 16 лет , если это отвечает его интересам;

, если это отвечает его интересам; в случае беременности женщины или рождения ребенка суд может разрешить брак с 14 лет.

При этом обязательным условием остается судебное решение - автоматического разрешения на ранний брак не предусматривается.

Как это работает сейчас

Сейчас действующая статья 23 Семейного кодекса Украины позволяет:

заключать брак с 18 лет ;

; по решению суда - с 16 лет, если будет доказано, что это отвечает интересам несовершеннолетнего лица.

Возможности предоставления разрешения на брак с 14 лет действующее законодательство не предусматривает.

Отметим, проект нового Гражданского кодекса еще не принят. Его зарегистрировали в Верховной Раде 22 января 2026 года. Окончательное решение об изменениях в правила заключения брака депутаты будут принимать во время рассмотрения документа в парламенте.