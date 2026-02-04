Брак с 14 лет: в Украине готовят новые правила для бракосочетания несовершеннолетних

В Украине планируют расширить основания для заключения брака несовершеннолетними. Соответствующие нормы содержит проект нового Гражданского кодекса, который в ближайшее время могут вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона.
Согласно проекту, общий брачный возраст остается 18 лет - как для женщин, так и для мужчин. В то же время предусматриваются исключения, которые позволяют регистрацию брака раньше.
В частности, в статье 1478 проекта указано, что:
При этом обязательным условием остается судебное решение - автоматического разрешения на ранний брак не предусматривается.
Сейчас действующая статья 23 Семейного кодекса Украины позволяет:
Возможности предоставления разрешения на брак с 14 лет действующее законодательство не предусматривает.
Отметим, проект нового Гражданского кодекса еще не принят. Его зарегистрировали в Верховной Раде 22 января 2026 года. Окончательное решение об изменениях в правила заключения брака депутаты будут принимать во время рассмотрения документа в парламенте.
