Змінили прізвище після весілля? Ці документи доведеться оновити якнайшвидше
Зміна прізвища після укладення шлюбу в Україні - це особисте рішення кожного з подружжя. Однак важливо пам'ятати, що цей процес вимагає оновлення низки офіційних документів.
Які документи доведеться замінити, РБК-Україна розповідає із посиланням на Міністерство юстиції України.
Які документи потрібно оновити
Згідно зі статтею 36 Сімейного кодексу України, кожен з подружжя може залишити дошлюбне прізвище, взяти прізвище чоловіка або дружини, обрати подвійне прізвище. Після зміни прізвища вам слід подбати про оновлення наступних документів:
- Паспорт громадянина України. Для цього необхідно звернутися до ЦНАПу або підрозділу ДМС протягом 30 днів із дати отримання свідоцтва про шлюб. Вам потрібно подати заяву, попередній паспорт та свідоцтво про шлюб. Йог мають виготовити впродовж 20 днів.
- Ідентифікаційний код (ІПН). Для цього потрібно подати копію нового паспорта та свідоцтво про шлюб до податкової інспекції.
- Паспорт для виїзду за кордон. Його міняти не обов'язково, однак краще оновити документ для уникнення труднощів під час подорожей.
- Водійське посвідчення можна оновити в сервісному центрі МВС за допомогою паспорта, свідоцтва про шлюб та старого посвідчення. Варто оновити й страховку на автомобіль.
- Банківські картки та рахунки. Потрібно оновити дані в банку для правильної ідентифікації. Для того, щоб це зробити потрібно подати новий паспорт, свідоцтво про шлюб і старі картки.
- Медичні картки та документи в закладах охорони здоров’я для коректної ідентифікації пацієнта.
Зміна прізвища також вимагає актуалізації документів у реєстрах, наприклад, у Державному реєстрі прав на нерухоме майно або в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.
Які документи можна не змінювати
Не потрібно змінювати:
- дипломи, атестати, сертифікати про освіту;
- свідоцтво про народження;
- трудова книжка (із записом про зміну прізвища в палітурці);
- правовстановлюючі документи на майно;
- чинні договори (купівлі-продажу, оренди тощо).
Однак, при виникненні правовідносин, потрібно буде надати свідоцтво про шлюб як підтвердження зміни прізвища.
Раніше РБК-Україна писало, коли українцям потрібно обмінювати паспорт-книжечку на ID-картку. Законодавство не встановлює обов’язкової дати для такої заміни, тому власники паспортів зразка 1994 року можуть обміняти їх на ID-картку за власним бажанням. Проте є випадки, коли заміна є обов’язковою.
Також ми розповідали, що хоча українське законодавство не забороняє ламінування офіційних документів, це може призвести до проблем при їх використанні. Зокрема, ламіновані документи можуть не прийматися нотаріусами, державними органами або прикордонниками, оскільки плівка ускладнює перевірку їх оригінальності та унеможливлює внесення необхідних відміток, таких як апостиль.
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