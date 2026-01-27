Шлюбний бум? Скільки пар одружилися і розлучилися в Україні у 2025 році

В Україні 2025 року зареєстрували 165,59 тисячі шлюбів - це на 10,2% більше, ніж у 2024 році. Водночас кількість розлучень різко зменшилася на 23,4% - до 26,28 тисячі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на звіт Міністерства юстиції.

Шлюби та розлучення: динаміка змін

У 2024 році ситуація була протилежною: кількість шлюбів скоротилася на 19,3%, а розлучень зросла на 42,2%.

За даними Мін’юсту, у другому півріччі 2025 року порівняно з першим кількість зареєстрованих шлюбів зросла на 41,4% - до 96,99 тис., тоді як розлучень - лише на 7,1%, до 13,59 тис.

Найвищий та найнижчий показники

У середньому на одне розлучення минулого року припадало 6,3 шлюби. Найвищий показник у Києві - 10 шлюбів на одне розлучення, у Львівській та Закарпатській областях - 8,7 та 8,6, у Рівненській - 8,3.

Найменший показник - у Запорізькій, Черкаській, Харківській, Полтавській, Вінницькій та Івано-Франківській областях - від 4,3 до 4,8 раза.

Порівняння з довоєнним періодом

Для порівняння, у 2021 році в Україні було зареєстровано 214,01 тис. шлюбів та 29,59 тис. розлучень. У 2022 році, на рік початку війни, кількість шлюбів зросла до 222,89 тис., а розлучень зменшилася до 17,89 тис.